A San Prospero incontro di orientamento per studenti della scuola secondaria

SAN PROSPERO SUL SECCHIA – Lunedì 5 dicembre alle ore 18.30 si terrà l’incontro tra alcuni imprenditori del territorio e gli studenti delle classi terze della scuola secondaria dell’Istituto

Comprensivo San Prospero – Medolla. L’appuntamento si terrà presso l’Auditorium

Volmer Fregni in via I° Maggio 16/b a San Prospero nell’ambito del progetto “Buoni

Maestri 2022”, che si pone come obiettivo quello di aiutare gli studenti ad orientarsi

nella scelta del proprio percorso di studi. L’introduzione sarà affidata a Monica

Salvioli dell’Ufficio Studi di Lapam Confartigianato, che presenterà un quadro del

tessuto economico del territorio, ponendo l’accento sulle figure professionali più

richieste.

“La scelta della scuola superiore si avvicina – commenta l’assessore alla Scuola del

Comune di San Prospero Eva Baraldi – Pertanto è essenziale iniziare a ipotizzare il

proprio futuro e immaginare quale reale sbocco professionale può aprire il percorso

di studi scelto. Per questo motivo i Comuni di Medolla e San Prospero, in

collaborazione con l’Istituto Comprensivo, organizzeranno questo importante

incontro, al quale invitiamo sia gli studenti sia i loro genitori”.

