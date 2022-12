Bomporto, intitolata ad Alfio Scalisi la sala del volontariato

BOMPORTO – Sarà dedicata ad Alfio Scalisi la sala del volontariato dell’impianto sportivo Fratelli Sentimenti di Bomporto. La cerimonia di intitolazione avrà luogo domenica 18 dicembre alle 10 presso la struttura di piazza dello Sport e sarà il primo atto di una giornata di sport e condivisione, organizzata dal Comune di Bomporto, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Baracca Beach e il Circolo Arci Laghi Elena.

“Questa intitolazione – spiega Tania Meschiari, sindaca di Bomporto – è il giusto omaggio della comunità ad una persona che ha fatto dell’altruismo e del servizio agli altri una ragione di vita, un punto di riferimento per il volontariato locale, una persona generosa a cui tutti noi dobbiamo tanto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme, dare il suo nome alla sala del volontariato dell’impianto Fratelli Sentimenti è un modo per mantenere vivo il suo ricordo”.

Già nel Consiglio comunale dello scorso 24 novembre i tre gruppi consiliari avevano presentato insieme una mozione per intitolare uno spazio o un bene pubblico ad Alfio Scalisi, scomparso il 16 giugno scorso a soli 52 anni. Figura centrale del volontariato bomportese, Scalisi ha fatto parte del Gurppo Volontari di Protezione Civile anche nei momenti più difficili come il terremoto, l’alluvione e la pandemia, è stato presidente dell’associazione Porto delle Idee, promotore di diverse iniziative solidali e più in generale, come ben indicato nella mozione presentata dai Gruppi Consiliari, “si è sempre distinto, all’interno della comunità di Bomporto e non solo, per il forte spirito di generosità, passione, tenacia, e gratuità, mettendo prioritariamente al centro il principio del servizio alla collettività, volgendo lo sguardo soprattutto ai più fragili e vulnerabili, in nome di una giustizia civile”.

Dopo l’intitolazione della sala, la giornata proseguirà con un torneo di calcio della categoria Pulcini 2013, con in campo Atletic River, Modena e Don Monari, e alle 13 il pranzo insieme presso i Laghi Elena, con prenotazione obbligatoria al 339-8251309.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017