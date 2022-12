Compie una anno la dermogenetica Made in Modena: analisi del DNA e cosmetici “geneticamente personalizzati” da Genetica23

Policlinico di Modena dall’Università di Modena e Reggio Emilia sotto la guida del Professor Giovanni Pellacani e la L’analisi del DNA come porta per accedere alle informazioni che regolano il metabolismo e la predisposizione all’invecchiamento di ciascuna delle nostre cellule. Compie un anno questo dicembre l’avventura che, partendo da uno studio portato avanti presso ilsotto la guida del Professor Giovanni Pellacani e la start up Genetica23, ha documentato l’indissolubile legame tra la genetica individuale e i principali tratti metabolici della pelle aprendo le porte a un’era completamente nuova per la scienza e per l’estetica.

Conoscere le esigenze della pelle partendo dal DNA, che regola tutte le nostre attività metaboliche e che ci rende unici, consente infatti di realizzare prodotti cosmetici efficaci, personalizzati e formulati per riparare e prevenire l’invecchiamento e garantire salute e bellezza.

Una rivoluzione del mondo della salute e dell’estetica unica al mondo, partita dal cuore del centro storico di Modena, in via Farini 29, e che è valsa alla start up Genetica23 un posto tra i finalisti del premio nazionale InnovAzioni 2022 promosso da Confindustria Chieti Pescara.

L’intuizione di Enrico Paolo Levi, amministratore delegato e fondatore di Genetica23, è stata quella di cavalcare l’arrivo della rivoluzione della genetica, invece di lasciarsi travolgere: “Abbiamo contribuito alla nascita di quella che abbiamo chiamato dermogenetica, una scienza ed un processo con cui siamo in grado di fornire prodotti personalizzati sulla base del software della vita, il DNA, quel programma meraviglioso che è presente in ogni nostra cellula – il suo commento -. A un anno dall’inizio della nostra avventura, non posso che riconfermare che è stato bello trovare a Modena le professionalità, il supporto delle istituzioni locali e la passione giuste per lanciare un’impresa che si basa su una ricerca di valore assoluto, all’avanguardia mondiale, che si pone obiettivi commerciali ambiziosi e si vuole affacciare su mercati internazionali molto competitivi con l’intento di rivoluzionare un intero settore industriale”.

Come funziona? Genetica23 combina dati anagrafici e informazioni sullo stile di vita con i dati genetici, e realizza quella che viene chiamata “matrice di bellezza”, una sorta di impronta digitale unica e personale. Sulla base della matrice vengono sviluppati prodotti cosmetici ricchi degli elementi attivi selezionati e dosati, per qualità e quantità, per fornire alle cellule esattamente quello che serve loro per prevenire e curare l’invecchiamento della pelle. Quello che è stato documentato ad oggi è che fornendo alla pelle ciò di cui ha bisogno migliorano contemporaneamente tutti i parametri sia di salute sia di bellezza.

"Il nostro negozio è un atelier e noi siamo dei sarti: creiamo un prodotto 'cucito su misura' per le nostre clienti, uniche così come è unico il DNA di ciascuno di noi – continua Levi -. Coniughiamo la lettura del software della vita, il DNA, ad applicativi di prevenzione e cura personalizzati che, siamo certi, nei prossimi anni travolgeranno come uno tsunami tutto il mondo della salute e del benessere. L'intera storia della medicina applicata all'homo sapiens è stata curativa: da pochissimi decenni è subentrata una attenzione alla medicina preventiva. Noi andiamo oltre e proponiamo una capacità addirittura predittiva. Questo è quello che facciamo: prevedere cosa succederà alla pelle delle nostre clienti e, di conseguenza, offrire un percorso preventivo. La cosmesi classica è tendenzialmente generalista, la medicina estetica più invasiva. Noi siamo la terza via che non c'era. Crediamo talmente tanto alla nostra capacità di migliorare la salute e bellezza della pelle delle nostre clienti che, nel servizio che forniamo, includiamo anche sessioni ripetute di analisi del viso tramite un sofisticato macchinario di facial imaging, in grado di documentare strumentalmente la condizione di otto parametri della pelle. Le nostre clienti possono vedere i miglioramenti e misurare in modo oggettivo i risultati del loro percorso di bellezza".

Per quanto riguarda il futuro, Genetica23 ha firmato una partnership importante con il gruppo Ethos, una rete di oltre 300 profumerie in tutta Italia. Da gennaio 2023 partirà un vero e proprio tour dove skin therapist di Genetica23 porteranno i prodotti e il servizio della start-up modenese lungo tutto lo Stivale. Non solo: tra le novità del prossimo anno anche lo sviluppo di una linea per la cosmesi da uomo e l’arrivo di partnership internazionali di altissimo livello.

Nelle foto allegate: Enrico Paolo Levi, amministratore delegato e fondatore di Genetica23 e i prodotti realizzati ad hoc per ciascun cliente.

