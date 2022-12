Concordia, anziana muore sbranata dai propri cani

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Sarebbe morta in casa sbranata dai suoi stessi cani, due rottweiler. E’ quanto accaduto a una anziana signora di 68 anni che viveva a Concordia sulla Secchia. E’ tutto da ricostruire l’accaduto. Le cause dell’accaduto sono ancora in corso di accertamento.

Non si sa chi ha dato l’allarme, probabilmente un parente cui la donna non aveva risposto per gli auguri di Natale. E’ stato reso noto che nel luogo dove viveva la donna, una pensionata del posto, sono accorsi i pompieri per entrare, assieme ai soccorritori del 118.

La donna era in casa, in condizioni disperate, e la corsa in ospedale è stata inutile: la pensionata è morta sull’ambulanza che la stava portando a Baggiovara.

Indagini a cura di polizia locale e carabinieri.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017