Da Sermide nuovo collegamento con autobus per gli studenti del Polo scolastico di Bondeno.

Partirà da Sermide alle 7.15 il nuovo collegamento con autobus predisposto da Trenitalia Tper e dedicato agli studenti diretti al Polo scolastico di Bondeno.

Il bus, operativo da lunedì 12 dicembre, circolerà nei giorni e nei mesi di apertura delle scuole. La nuova corsa, che deriva dal confronto tra l’Azienda, la Regione Emilia Romagna e il territorio, effettuerà le fermate di Felonica (7.22) e Stellata Ficarolo (7.33) per raggiungere Bondeno alle 7.38. Gli orari saranno consultabili a breve sui sistemi di vendita di Trenitalia Tper. L’introduzione di questo servizio aggiuntivo risponde in particolare alle necessità dei ragazzi che da Sermide si recano a scuola a Bondeno.

Con il nuovo orario, in vigore da domenica 11 dicembre, è stata rimodulata l’offerta sulla linea Ferrara – Suzzara, allo scopo di garantire maggiore regolarità al servizio. In particolare, è stato introdotto anche su questa linea un orario di tipo cadenzato, già in uso su molte linee regionali e metropolitane, che qui prevede partenze al minuto 40 delle ore dispari da entrambe le stazioni.

