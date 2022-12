Finale Emilia, senso unico alternato in corso Matteotti e via Legnari

FINALE EMILIA – Per l’esecuzione di allacci alla rete del gas in corso Matteotti, rende noto l’Amministrazione comunale di Finale Emilia, all’altezza del civico 23, e in via Legnari, all’altezza del civico 2, a partire da oggi, martedì 13 dicembre, e fino a venerdì 16 dicembre è istituito un senso unico alternato e il divieto di sosta, con rimozione. Per quanto riguarda l’intervento in corso Matteotti – continua il Comune – nella giornata del 14 dicembre, non verranno eseguiti lavori per consentire il regolare svolgimento del mercato.

