Il Natale a Finale Emilia, ecco tutte le iniziative

FINALE EMILIA – Un calendario intenso e variegato, con tante proposte di diverso genere. È così che si presenta il programma delle iniziative che l’Amministrazione Comunale ha organizzato per il mese di dicembre.

“È stato un lavoro che ha visto gli uffici comunali muoversi in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio e i Comitati Commercianti di Finale Emilia e Massa Finalese – spiega l’assessore alla Cultura, Elisa Cavallini – per la messa a punto di un programma davvero interessante, che spazia dai mercati, fortemente voluti dal nostro sindaco, ai concerti, dalle iniziative per i bambini agli artisti di strada. Il tutto predisposto in un contesto in cui i cantieri presenti nel centro storico creano grandi difficoltà. Siamo comunque soddisfatti del lavoro svolto e invito tutti a venire a trovarci non solo l’8 dicembre, in occasione della Festa della Sfogliata, ma anche negli altri giorni in cui sono previste iniziative”.

NATALE 2022

Sabato 3 dicembre

Chiesa del Seminario, ore 20.30

CONCERTO DI NATALE

Pianoforte: Lucio Diegoli

Violino: Tania Righi

Mezzosoprano: Francesca Provvisionato

Soprano: Barbara Favali

Tenore: Alessandro Ramin

Conduce la serata: Silvano Zavatta

Ingresso libero

Evento realizzato dall’associazione Culturale Artinsieme in collaborazione con LIONS CLUB, Circolo Culturale CARC e Parrocchia di Finale Emilia, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

Domenica 4 dicembre

Corso Matteotti, dalle ore 8.00 alle 15.00

MERCATO AMBULANTE

GNOCCHINI E FRITTELLE della CROCE ROSSA

A cura del Comitato Commercianti

Giovedì 8 dicembre

FESTA DELLA SFOGLIATA

organizzata dall’Amministrazione Comunale di Finale Emilia con il contributo della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, in collaborazione con il Comitato Commercianti e Attività Produttive di Finale Emilia:

CENTRO STORICO, dalle ore 10.00

MERCATINO DELL’INGEGNO E DELL’OGGETTISTICA NATALIZIA. IL VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI E LE SCUOLE IN PIAZZA

Iniziative, bancarelle, degustazioni, assaggi di prodotti locali per un Natale solidale

con AMO, AVIS, Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia, Associazione Culturale Alma Finalis, Mani Tese APS/Manigolde Sartoria Circolare/Manifatti Imperfetti, Comitato Carnevale dei Bambini, Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, Associazione Volontari pro Handicappati, Circolo Musicale Lato B, Motoclub Lowlanders MC Modena Low Side, Comitato Genitori della Scuola Secondaria di primo grado “C. Frassoni”, Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”, Lione Club Finale Emilia, Fondazione Scuola di Musica “C. G. Andreoli”, Laboratorio socio-occupazionale Arcobaleno 2, Centro socio-riabilitativo Tandem, ProLoco Finale Emilia, Gruppo “Gli Zuccherosi”.

ASSAGGI GRATUITI DI SFOGLIATA E ANICIONE, offerto dalla ditta Casoni Fabbricazione Liquori, presso le postazioni delle associazioni AMO, AVIS e CROCE ROSSA

ASSAGGI GRATUTI DI SFOGLIATA KASHER realizzata secondo l’antica ricetta ebraica presso la postazione dell’associazione ALMA FINALIS

GNOCCHINI E FRITTELLE dell’associazione Volontari pro Handicappati

I PANETTONI SOLIDALI DELLA CROCE ROSSA

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Magici folletti e gnomi incantati accompagneranno i bambini nel meraviglioso Villaggio di Babbo Natale, dove ogni sogno diventa realtà… a cura di Un Mondo di Avventure (Milano)

LA PERDGA DI SALAM (il maialino in festa) proposta da AMO

POP CORN e ZUCCHERO FILATO per tutti i bambini a cura del Gruppo “Gli Zuccherosi”

CENTRO STORICO, dalle ore 15.00

Le associazioni Alma Finalis, Manit Tese APS, Manigolde e Tentativo Gruppo Teatro propongono:

con il Patrocinio del Comune di Finale Emilia

VE LA RACCONTIAMO NOI LA SFOGLIATA… con la Gina, la Bepa, la Teresina e la Jolanda.

UNA CARTOLINA PER RACCONTARE LE TIPICITÀ FINALESI AD AMICI LONTANI

Iniziativa promossa in collaborazione con il Circolo Filatelico Numismatico e la Scuola Primaria “E. Castelfranchi” di Finale Emilia

I manufatti del laboratorio “Manifatti Imperfetti” e le creazioni delle ManiGolde in festa

CARO AMICO TI SCRIVO…

Lancio dei palloncini con messaggio augurale dei bambini a cura del Comitato Carnevale die Bambini e presentazione del nuovo grande mascherone raffigurante il Cavalier Burèla, la maschera finalese

LA CASA DI BABBO NATALE

realizzata dal Motoclub Lowlanders MC Modena Low Side

… E BABBO NATALE IN SLITTA

animazione itinerante proposta dal Comitato Carnevale dei Bambini

Giardini Pubblici “De Gasperi”

GRUPPO CINOFILI Croce Rossa Comitato di Finale Emilia

SPAZIO GIOVANI ARTISTI GRAVITY DIVE e FOUR IN A BOX

Anteprima del progetto “Satellite” a cura della Fondazione Scuola di Musica “C. G. Andreoli, in collaborazione con Circolo Lato B

MUSICA PER LE VIE DEL CENTRO con la MAGICABOOLA BRASS BAND

Venerdì 9 dicembre

Nuovo Cinema Corso, ore 21.00

CONCERTO DI NATALE

Souvenir de Noel 2

Miriam Mazzanti, voce

Antonio Torello, contrabbasso

Maurizio Sgarbi, chitarra

Gianmarco Banzi, pianoforte

Stefano Melloni, sax

Davide Balboni, batteria

Simone Garutti, percussioni

Paola Viaggi, cori

Laura Barbieri, cori

Evento organizzato da Mani Tese Finale Emilia APS a sostegno dei molteplici progetti sociali locali che stanno nascendo al suo interno

Biglietti a offerta libera presso la Bottega Manigolde

Sabato 10 dicembre

Nuovo Cinema Corso, ore 20.30

NATALE TRA CORI E CUORI

Concerto di Natale

Corale Estense dell’Università della Terza Età di Modena

Diretta da Marco Bernabei

e Piccolo CORO SORRIDI CON NOI di Finale Emilia

Diretto da Lucia Tassi

Ingresso libero

Il ricavato sarà devoluto alla Scuola d’Infanzia Sacro Cuore

Evento organizzato dalla Parrocchia SS Filippo e Giacomo di Finale Emilia

Domenica 11 dicembre

Giardini Pubblici “ De Gasperi” Finale Emilia

dalle ore 8.00 alle ore 18.00

MERCATO DELLA VERSILIA

Piazza Verdi, dalle ore 14.30 alle ore 18.30

ANIMAZIONE NATALIZIA organizzata dal Comitato Commercianti di Finale Emilia in collaborazione con AVIS, AMO, Gli ZUCCHEROSI, PROLOCO Finale Emilia, Comitato Scuola Primaria

Piazza Verdi, ore 15.30

Partenza della CAMMINATA DEI BABBI NATALE

Percorso a sorpresa per le vie del centro accompagnato dalla Banda RULLI FRULLINI

Punti ristoro: Bar Time Cafè e Bar Chocolat Cafè

A cura della Podistica Finale Emilia, del Comitato Commercianti di Finale Emilia in collaborazione con il Comune di Finale Emilia

Sabato 17 dicembre

Nuovo Cinema Corso, ore 17.00 e 18.30

Spettacoli di Natale delle allieve della Scuola di Danza Tersicore

Biblioteca comunale “G. Pederiali” ore 16.30

LE STRAORDINARIE AVVENTURE DI BABBO NATALE

È cominciata la grande distribuzione dei doni ma qualcosa non va, Babbo Natale non sembra più lui:

è un po’ distratto, combina pasticci, la barba sembra finta e il suo vestito è malmesso.

Che mistero è mai questo?

Raccontano Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani – equiLibri Modena

per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni

Domenica 18 dicembre

Corso Matteotti, dalle ore 8.00 alle 15.00

MERCATO AMBULANTE

GNOCCHINI E FRITTELLE dell’Associazione AMO

A cura del Comitato Commercianti

Piazza Verdi, dalle ore 14.30 alle ore 18.30

ANIMAZIONE NATALIZIA organizzata dal Comitato Commercianti di Finale Emilia in collaborazione con AVIS, Gli ZUCCHEROSI, PROLOCO Finale Emilia, Comitato Scuola Primaria

SIMULAZIONE DI GUIDA auto formula 1 nello stand del Ferrari Club

ARTISTI DI STRADA nelle vie del centro storico

BABBO NATALE IN SLITTA del Comitato Carnevale dei Bambini

Massa Finalese, dalle ore 15,30

ANIMAZIONE NATALIZIA A MASSA FINALESE organizzata dai Commercianti e dalle associazioni di volontariato locale

CAMMINATA DEI BABBI NATALE accompagnata dalla Banda Rulli Frullini

A cura della Podistica Finale Emilia e del Comitato Commercianti di Massa Finalese, in collaborazione con il Comune di Finale Emilia

Giovedì 22 dicembre

Stazione Rulli Frulli, ore 20.30

“Satellite” presentazione progetto “Satellite Vol.2”

in collaborazione con Comune di Finale Emilia, Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, Sinergas Energia

Ingresso libero

SATELLITE è un nuovo progetto ideato e condiviso da Sinergas e Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, di composizione, produzione musicale e promozione della creatività dei giovani musicisti e cantanti, incentivando la propositività e l’autoproduzione di brani originali da loro scritti, composti ed eseguiti.

Il percorso promuove la musica nella sua forma più moderna in sinergia con le nuove tecnologie e con l’interesse dei ragazzi; partendo proprio dalla loro richiesta il progetto si sviluppa sotto forma laboratoriale con obiettivo di ascolto, comprensione e discussione.

Venerdì 23 dicembre

Chiesa del Seminario, ore 21.00

Concerto di Natale PACEM IN TERRIS

Corale Polifonica “Erga Omnes”

Corale Polifonica “Agàpe”

Direttore: Lorenzo Fioratti

Organista: Lucio Diegoli

Voce narrante: Arianna Malagoli

Evento organizzato dalla Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Apostoli e Corale Polifonica Erga Omnes di Finale Emilia

Lunedì 26 dicembre

Chiesa/Teatro Verdi di Massa Finalese, ore 20.30

Il Piccolo CORO SORRIDI CON NOI presenta

MAGICO NATALE, tradizionale Concerto di Santo Stefano

Ingresso libero

Rendi ancora più “Magico” questo Natale: la sera del concerto, porta un libro o un gioco nuovo per i bambini dell’Oncologia Pediatrica S. Orsola Malpighi di Bologna.

Grazie all’associazione A.G.E.O.P. i vostri doni serviranno ad allietare i bambini nel lungo e doloroso periodo di permanenza in ospedale.

Giovedì 5 gennaio 2023

Aula Magna scuola secondaria di 1° grado di Finale Emilia “ C. Frassoni” , ore 15.00

FESTA DELLA BEFANA/ VECIA DLA LINDA

spettacolo di burattini a cura del C.A.R.C.

Piazzale antistante la Sala Polivalente Don Alfredo Pizzi, Casumaro – dalle ore 18.00

ROGO DELLA BEFANA

Distribuzione di calze, dolciumi, bevande calde e spettacolo pirotecnico finale

a cura del Gruppo Gatto Nero di Casumaro, in collaborazione con l’Associazione Turistica Casumarese e Osteria della Lumaca- Caracol

IL PRESEPE PIU’ BELLO – 9° edizione

Concorso natalizio organizzato dall’Associazione Amici Della Storia di Massa Finalese, in collaborazione con Ideattiva e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

L’iscrizione deve avvenire inviando al numero whatsapp 3889247257 un video della durata di 2 minuti, completo di nome, cognome e numero di telefono dell’autore, entro il 18 dicembre 2022

I video saranno visionati e votati da una giuria tecnica e pubblicati sulla pagina facebook “Amici della Storia” per essere sottoposti alla votazione online che si concluderà alle ore 24.00 del 2 gennaio 2023.

La premiazione avverrà il giorno 6 gennaio

Dal 7 dicembre al 7 gennaio 2023

Presso i locali al piano terra del Palazzo ex Guardia Nazionale, Finale Emilia

MARIO CAVANI. Pennello, matita … e altro

Le opere dell’artista finalese in mostra

LE LUMINARIE NATALIZIE SONO STATE REALIZZATE DAL COMUNE DI FINALE EMILIA, CON IL CONTRIBUTO DEL COMITATO COMMERCIANTI DI FINALE EMILIA.

Hanno addobbato l’Albero di Natale della Sala Consiliare del Comune di Finale Emilia le volontarie dell’Associazione la Moda Nei Tempi

