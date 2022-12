Monopattini e biciclette, stretta di controlli a Finale Emilia

A partire da lunedì 12 dicembre, la Polizia Locale di Finale Emilia darà il via a una campagna per la sicurezza e il corretto comportamento di guida di ciclisti e conduttori di monopattini.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare tutti alla corretta fruizione della strada, in particolare i cosiddetti “utenti vulnerabili” che devono comunque rispettare segnaletica e regole del Codice della Strada.

Particolare attenzione verrà posta anche al corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione di cicli e monopattini.

A regolamentare il comportamento dei ciclisti e dei monopattini lungo le nostre strade sono l’articolo 182 del Codice della Strada e l’art.1 comma 75 e successivi della Legge 160/2019.

Il Codice della Strada prevede che ciclisti debbano procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro

I monopattini elettrici possono essere utilizzati sulle strade urbane, laddove è consentita la circolazione dei velocipedi, con limite di velocità massima di 50 km/h, sulle strade extra-urbane solo se dotate di pista ciclabile (con obbligo di circolazione all’interno della stessa pista ciclabile), nelle aree pedonali urbane, solo ove prevista la circolazione dei velocipedi non condotti a mano, e sulle piste ciclabili.

Non possono invece circolare su marciapiedi, negli spazi riservati ai soli pedoni e in quelli dedicati esclusivamente ad altre categorie di veicoli.

I dispositivi di illuminazione sono particolarmente importanti: sia biciclette che monopattini ne devono essere dotati; i dispositivi luminosi vanno accesi da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba.

In particolare, le biciclette devono avere luci bianche o gialle anteriormente, rosse e catadiottri del medesimo colore posteriormente. Sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli e analoghi dispositivi vanno applicati sui lati. I dispositivi luminosi vanno accesi anche di giorno nelle gallerie e in caso di nebbia, di nevicate, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, sia nei centri abitati che fuori.

In fascia oraria serale e notturna il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati deve anche indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

I monopattini elettrici devono essere equipaggiati con luce anteriore fissa, bianca o gialla, luce posteriore fissa e catadiottri rossi e catadiottri gialli applicati sui lati. I monopattini elettrici venduti in Italia dal 30 settembre 2022 devono inoltre essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freni su entrambe le ruote. Quelli già in circolazione precedentemente, dovranno essere adeguati, per quanto riguarda indicatori di svolta e impianto frenante su entrambe le ruote, entro il 1° gennaio 2024.

Da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole, i conducenti dei monopattini elettrici hanno l’obbligo di indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Le violazioni, previste per biciclette dall’art.182 del Codice della Strada, prevedono una sanzione amministrativa di 26 euro e la stessa sanzione viene applicata nel caso che sul velocipede manchino o non siano efficienti i dispositivi di illuminazione, mentre per le stesse violazioni commesse alla guida di un monopattino elettrico, è prevista una sanzione di 50 euro.

