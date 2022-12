Fotovoltaico San Felice, Guicciardi e Balboni (Pd): “Vicenda insegna che non si scappa da responsabilità”

SAN FELICE SUL PANARO – Il segretario Pd di San Felice, Nicolò Guicciardi, e il capogruppo di Insieme per San Felice, Andrea Balboni, sono intervenuti con una nota stampa a proposito del caso fotovoltaico:

“L’epilogo della vicenda relativa al fotovoltaico insegna che le istituzioni devono essere le prime a rispettare responsabilmente le leggi dello Stato, provvedendo di conseguenza al pagamento degli extraprofitti. Se, come dichiarato dal sindaco Goldoni, l’amministrazione comunale non chiederà ulteriori sacrifici ai cittadini sanfeliciani al fine di assolvere al pagamento di queste somme lo vedremo. Sarebbe infatti assai ingiusto rivalersi sui servizi alle persone per fare fronte ad un onere che, come abbiamo avuto modo di approfondire, era noto da marzo scorso e che non avrebbe dovuto essere speso in quanto aggiuntivo rispetto agli utili ordinari generati ogni anno dal nostro impianto comunale, per un importo di circa 500 mila euro”.