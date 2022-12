Gestione delle acque, se ne parla a Nonantola

NONANTOLA – E’ confermato l’appuntamento di Aula 22, che si svolgerà lunedì 19 dicembre, dalle ore 20.30, nella sala dei Giuristi del palazzo della Partecipanza agraria di Nonantola, in via Roma 21, in cui si tratterà della GESTIONE DELLA RISORSA ACQUA NELL’AGRICOLTURA NONANTOLANA.

Il tema si svilupperà su due punti:

– Gestione delle acque,distribuzione irrigua e investimenti

Ing. FABIO PAGLIONE – Consorzio della Bonifica Burana

– Il futuro possibile dell’irrigazione sostenibile

Dr. STEFANO ANCONELLI – Direttore Area R&S AGRONOMICO-AMBIENTE DI CER

(Canale Emiliano Romagnolo) PROSSIMI APPUNTAMENTI 09 01 2023 EMERGENZA CLIMATICA Interviene il dottor GIUSEPPE ONUFRIO Direttore di GREENPEACE ITALIA 23 01 2023 INQUINAMENTO ATMOSFERICO appuntamento organizzato in collaborazione con MEDICI PER L’AMBIENTE MODENA Interverranno: LUDOVICO TRIANNI (Pneumologo) MARTINO ABRATE (Ginecologo) PAOLO LAURIOLA (Epidemiologo) 06 02 2023 COMUNITA’ ENERGETICHE Interverranno FELIPE BARROCO e MARCO COSTA della AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile 20 02 2023 IL PENSIERO E L’AZIONE DI ALEXANDER LANGER Interverranno: GIANFRANCO BETTIN FABIO LEVI

