Incidente stradale a Mirandola, un ferito

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio a Mirandola. In via Guidalina – in aperta campagna, a Mortizzuolo verso Gavello – attorno alle ore 18 un’auto è uscita fuori strada finendo in equilibrio sul fossato che costeggia la carreggiata. Ferito il guidatore.

Non risultano altri mezzi coinvolti.

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia Locale di Mirandola

