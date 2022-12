Meraki: ecco cosa vuol dire la parola d’ordine del Governo Meloni

Meraki: ecco cosa vuol dire la parola d’ordine del Governo di Giorgia Meloni. La prima ministra l’ha usata in un intervento alla Fondazione Guido Carli, e con questo termine greco (greco moderno, non greco antico) voleva indicare lo stile del suo Esecutivo. “Meraki” indica uno stile di vita, fatto con amore o con piacere, in senso ampio, volendo indicare che si profonde il massimo impegno.

Così ha detto la premier:

Questo è un tempo nel quale dovremmo utilizzare quell’approccio che i greci descrivono benissimo con una parola straordinaria: ‘meraki’ ovvero fare qualcosa con tutto te stesso, con tutta la tua passione e con tutta la tua anima. E’ un approccio che in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, dalla progressiva uscita dalla pandemia fino alla complessa congiuntura economica e internazionale, può e deve offrire alla nostra nazione anche delle occasioni”.

