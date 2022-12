Mirandola, consegnati a bimbe e bimbi i premi per i disegni di Natale

Un fiume di foto e disegni, che continuano ad arrivare anche a data limite di consegna superata, che certifica il ritrovato desiderio di una comunità – specialmente nella sua componente più giovane – di festeggiare un Natale di riscoperta di quella convivialità e della condivisione di spazi comuni, gravemente ridimensionati nei due anni di emergenza pandemica.

L’Assessorato alla cultura, con il pensiero rivolto ai cittadini più piccoli, ha realizzato il “contest”, denominato “200 libri per 200 presepi”: una sfida natalizia che prevedeva la possibilità di ricevere un dono come premio per l’invio di qualsiasi disegno o una foto che rappresentasse il proprio albero, presepe, calendario dell’avvento o qualunque situazione rappresentasse il proprio modo di vivere la festività ormai alle porte. “Siamo felicissimi delle bellissime foto pervenute a conferma che, nei più giovani, è tantissima la voglia di vivere a pieno questo Natale. Anche se abbiamo superato la quota delle 200 – commenta con soddisfazione l’assessora alla Cultura Marina Marchi – foto ricevute non mancherà un dono per qualsiasi bambino o bambina che abbia voluto partecipare”.

Regali che sarà possibile, per tutti i partecipanti, ritirare personalmente nei prossimi due appuntamenti in calendario: Domenica 8 Gennaio dalle ore 18 presso l’Auditorium “Montalcini” e da Lunedì 9 Gennaio in poi presso l’uscierato del Municipio in Via Giolitti. Prima consegna già realizzata, lo scorso Sabato 17 Dicembre in Piazza Costituente: sono stati Babbo Natale (straordinariamente interpretato dal Consigliere Giuliano Tassi) e il suo aiutante Elfo (il Consigliere Marco Donnarumma) a strappare un sorriso con le mani piene di apprezzatissimi doni ed a completa disposizione dei giovani mirandolesi per una foto ricordo da conservare.

