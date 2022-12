Natale Mirandola, 200 libri per 200 disegni: il concorso a premi per bambini e bambine

Con l’avvicinarsi al Natale, torna il concorso a premi dedicato ai bambini e alle bambine denominato “200 libri per 200 presepi”. Un contest a colpi di fantasia – con a tema le ormai prossime festività – esteso in questa 4^edizione ad una fascia d’età più ampia (3-10) che coinvolgerà per la prima volta anche i nati fra il 2018 e il 2019.

Partecipare è semplicissimo: basterà inviare una foto o un disegno del proprio presepe, albero di Natale o di qualunque cosa ricordi l’avvicinarsi delle festività natalizie all’indirizzo mail concorsonatalemirandola@comune.mirandola.mo.it entro le ore 18 di Mercoledì 14 Dicembre, indicando il nome ed il cognome del bambino che ha realizzato l’opera ed un recapito telefonico valido.

Per i primi 200 messaggi pervenuti, rigorosamente in ordine cronologico, è previsto un regalo che sarà consegnato da Babbo Natale in persona Domenica 18 Dicembre, dalle ore 16 alle ore 18, in Piazza Costituente al termine dello spettacolo “Quella volta che il Grinch rubò il Natale”, presso il palco allestito per l’occasione. Una seconda occasione possibile per ritirare il proprio premio è prevista per la giornata di domenica 8 Gennaio, presso l’Auditorium “Montalcini” dalle ore 16.00 – prima e dopo lo spettacolo musicale “La Befana cambia look” realizzato dal coro “Aurora” della Scuola di Musica Andreoli.

Tutte le opere recapitate saranno pubblicate, a partire da Lunedì 5 Dicembre, sui canali social del Comune di Mirandola.

