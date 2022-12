Paola Cappi eletta segreteria della Lega Bassa Modenese

Venerdì 2 dicembre si è svolto il congresso della Sezione Lega Bassa Modenese.

I militanti del carroccio hanno eletto Paola Cappi come segretaria ed è stato eletto anche il consiglio direttivo formato da Giuseppe Bergamini, Lorena Mantovani, Agnese Zaghi e Niccolò Lugli.

Al congresso era presente il referente provinciale Davide Romani.

“Come prima cosa ringrazio tutti i militanti della Bassa Modenese per il lavoro svolto, in particolar modo Lorena Mantovani per aver coordinato la sezione in questi anni.

A Paola e al nuovo direttivo auguro buon lavoro, una squadra preparata che avrà il compito di guidare il carroccio nelle prossime sfide elettorali e portare il buon governo della Lega e del centro destra nei comuni.” Commenta così Davide Romani.

Al termine del congresso la neo segretaria aggiunge: ”Sono onorata e ringrazio tutto il gruppo per avermi votato! Penso di essere una persona affidabile e propositiva che lavora con passione per questo prendo molto seriamente l’incarico e mi impegnerò per portare la Lega ad essere la Lega, tra la gente cosa che purtroppo è mancata a causa del Covid.

Non amo le provocazioni perciò cercherò di affrontare i problemi con dialogo e toni pacati. Si devono avere discorsi costruttivi benché non ci sia lo stesso punto di vista.

Tra i miei primi obiettivi c’è quello di far crescere il gruppo sia con i giovani ma anche i “non più“ giovani che sono fonte di insegnamento per chi inizia un percorso politico.

Voglio ringraziare anche il consiglio direttivo Bergamini Giuseppe Lorena Mantovani Agnese Zaghi e Niccolò Lugli con cui sono sicura che faremo un grandissimo lavoro di squadra!”

