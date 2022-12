Payback biomedicale, Negro (Pd): “Inutile l’emendamento del Governo”

Attraverso una nota stampa, il capogruppo Pd nel Consiglio dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (Ucman), Paolo Negro, interviene a proposito del payback biomedicale:

““L’emendamento presentato dal relatore di maggioranza sul tema del payback sorprende in negativo: non affronta e non risolve il cuore del problema. L’emendamento affronta, senza metterlo in discussione, questo sistema iniquo chiamato payback, solo in riferimento alle ultime annualità. Non abroga o non sospende l’applicazione della norma, come chiedeva l’emendamento presentato dai parlamentari del PD del territorio e come chiedevano unanimi le organizzazioni delle imprese. Noi teniamo il punto: serve subito almeno una misura ponte che sospenda l’applicazione del payback e subito dopo l’apertura di un tavolo politico da parte del Governo che trovi una soluzione strutturale a problema, ossia il rifinanziamento pubblico del Sistema Sanitario Nazionale. Anche il centrodestra del territorio faccia sentire la sua voce a Roma presso i propri rappresentanti”.