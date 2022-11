Per Angelica Ferri della Villa La Personala di Mirandola il premio Internazionale “Profilo Donna”

Per Angelica Ferri della Villa La Personala di Mirandola il premio Internazionale “Profilo Donna”. La 32a edizione del Premio Internazionale “Profilo Donna” si terrà il 5 dicembre al Forum Monzani (via Aristotele 33, Modena) con inizio dalle ore 18.30.

Il tema di quest’anno: “Donne alla guida del rinnovamento”

Tra le premiate c’è anche Angelica la mirandolese Ferri Personali, ceo di Villa La Personala

Le Premiate 2022 Francesca Nanni, procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano Anastasiya Petryshak, violinista di fama internazionale Anna Maria Baietti, direttore del Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche dell’ Ausl Bologna Patrizia Giallombardo, commissario Tecnico Nazionale Nuoto Sincronizzato Angelica Ferri Personali, commercialista, CEO Villa La Personala Francesca Ossani, imprenditrice, titolare Crick Crock Maria Rita Parsi, psicopedagogista, psicoterapeuta, docente, scrittrice e saggista Claudia Piaserico, presidente Confindustria Federorafi Nell’occasione si terrà anche la presentazione del calendario “Pelosi d’autore” 2023 a cura di Massimo Mantovani dedicato ai service di solidarietà di Donne del 2000 APS

CHI E’ ANGELICA FERRI

Commercialista, ceo Villa La Personala di Mirandola

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Laureata in economia e commercio all’università di Modena con nomina a curatrice della materia in diritto commerciale; si è poi abilitata all’esercizio della professione di dottore commercialista ed è iscritta all’albo dal marzo 2008.

Dal 2013 ha svolto l’esercizio della professione anche in rete con altri colleghi commercialisti, con

particolare attenzione ai seguenti argomenti: bilanci di esercizio, in particolare inerenti i consorzi e la

fiscalità del mondo consortile, ristrutturazioni aziendali e consulenza societaria finalizzata al ripristino degli equilibri economico finanziari, perizie di stima, nomina a curatore fallimentare, gestione di

contenzioso, studio di problematiche fiscali, operazioni straordinarie, pratiche di internazionalizzazione in

particolare verso il Marocco e la Tangeri free zone, solo per citarne alcuni. È membro di organismi di

vigilanza e svolge attività didattica come docente di scuole di formazione certificate private e regionali e

dal 2012 si è occupata del recupero scientifico di Villa La Personala di Mirandola, la dimora storica

dell’anno 1000 di proprietà di famiglia, colpita dal terremoto e oggi completamente rinnovata, non più

casa, ma location di lusso per eventi.

Già prima del terremoto, concessa per matrimoni ed eventi molto esclusivi quale, tra gli altri, il

matrimonio tra Maddalena Corvaglia ed il batterista di Vasco Rossi, Stef Burns, oggi Villa La Personala si

afferma sempre più come location d’eccellenza, punto di riferimento per il territorio, i suoi turisti, e per le

principali aziende dello stesso che convogliano sulla stessa i propri clienti e fornitori internazionali.

