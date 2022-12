Piene dei fiumi, allerta gialla nel modenese per giovedì 15 dicembre

Una nuova allerta gialla per piene dei fiumi, valida dalle 00:00 di domani, giovedì 15 dicembre, fino alle 00:00 del 16 dicembre, è stata diramata per la Regione Emilia-Romagna. Nel dettaglio, l’perè valida per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; l’allerta gialla perè valida per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; quella perper le province di Piacenza e Parma.

Per la giornata di domani, giovedì 15 dicembre, sono previste precipitazioni intense anche a carattere di rovescio sull’intero territorio regionale che possono generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con superamenti della soglia 1 nei bacini centro-occidentali e nei tratti montani appenninici. Le precipitazioni potranno anche generare localizzati fenomeni franosi e ruscellamenti sui versanti. Sono previsti possibili locali episodi di pioggia che gela sul settore occidentale della regione.