Alice Neri, Mohamed non è ancora rientrato in Italia

CONCORDIA, RAVARINO – Non sarebbe ancora rientrato in Italia e non si sarebbe, dunque, ancora messo in contatto con le forze dell’ordine Mohamed, il 29enne di origini tunisine ricercato da alcuni giorni in quanto principale sospettato per l’omicidio di Alice Neri, trovata carbonizzata lo scorso venerdì 18 novembre all’interno della propria auto, a Fossa di Concordia. Di lui si sono perse le tracce dopo che, nei giorni scorsi, in un‘intervista alla stampa locale aveva fatto intendere di trovarsi in Svizzera. Come riporta “Il Resto del Carlino”, il 29enne avrebbe interrotto i contatti con i famigliari che vivono in Italia, mentre alcuni amici del giovane ipotizzano che Mohamed possa tentare di fare ritorno in Tunisia, suo paese di origine.

Le indagini

Intanto, proseguono le indagini sulla morte di Alice Neri: in attesa di chiarire la posizione di Mohamed, gli inquirenti si stanno per il momento concentrando sugli esiti dell’autopsia e sull’analisi del Dna prelevato dal corpo carbonizzato ritrovato a Fossa di Concordia. Se dall’autopsia – riporta la stampa locale – sarebbe stato impossibile determinare la causa della morte, i prelievi di materiale genetico effettuati dai Ris di Parma avrebbero consentito di isolare il Dna della vittima, che ora potrà essere comparato con quello di Alice Neri, per identificare con certezza il cadavere, anche se gli inquirenti non hanno fino a questo momento avuto dubbi sull’identità della salma.

Domenica 18 dicembre fiaccolata a Modena

Intanto, in attesa di novità dalle indagini, è per il momento confermata la fiaccolata in ricordo di Alice Neri organizzata dal fratello della giovane ravarinese, prevista per domenica 18 dicembre (a un mese esatto dal ritrovamento del corpo carbonizzato di Alice Neri) nel centro storico di Modena, con partenza dalla chiesa di San Francesco alle ore 17: nei prossimi giorni verrà comunicato il programma dettagliato della manifestazione.

