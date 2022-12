Mirandola, lavori sulla sede stradale: circolazione interrotta in via Puviana

MIRANDOLA – A Mirandola, nel periodo compreso tra oggi, mercoledì 14 dicembre, e martedì 20 dicembre 2022 – nella fascia oraria 8 / 17 – è prevista l’interruzione della circolazione in via Puviana, per consentire l’esecuzione di uno scavo sulla sede stradale, all’altezza del civico n°4. A renderlo noto sono Amministrazione comunale e Polizia Locale di Mirandola, che ricordano che nelle ore serali e durante le giornate di sabato 17 e domenica 18 dicembre in via Puviana saranno ripristinate le condizioni normali di circolazione.

