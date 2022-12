San Prospero, per il Comune due nuovi mezzi 100% elettrici

SAN PROSPERO – Due auto completamente elettriche e ad impatto zero al posto di veicoli ormai obsoleti ed inquinanti: sono quelli che il Comune di San Prospero otterrà grazie al bando regionale per svecchiare il parco auto degli enti locali e che ad oggi ha visto la partecipazione di 159 comuni emiliano-romagnoli.

Occasione raccolta anche dal comune della Bassa modenese che ha inoltrato alla Regione la richiesta di sostituire una vecchia Fiat Punto alimentata a benzina (Euro 3) e un furgone Iveco (Euro 1 a diesel) con una Toyota Proace city electric e un mezzo operativo Goupil G6, entrambi ad emissioni zero.

“Sono molto soddisfatta che anche San Prospero abbia deciso di sfruttare questa possibilità – commenta la capogruppo regionale M5S (gruppo che ha spinto per l’approvazione del bando), Silvia Piccinini – Si tratta di un chiaro esempio di come anche le amministrazioni comunali possano fare la propria parte in tema di sostenibilità ambientale. D’altronde, dopo l’ok del Parlamento europeo allo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035, è più che mai urgente procedere spediti verso la realizzazione di un’autentica transizione ecologica. Bene, quindi, che anche il Comune di San Prospero abbia deciso di intraprendere questa strada. La lotta all’inquinamento, alle polveri sottili e alle emissioni di biossido di azoto presenti in maniera preoccupante nella nostra regione deve essere una priorità per tutti” conclude la capogruppo regionale M5S.