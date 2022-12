Settimana corta alle medie: alle “Montanari” di Mirandola ribaltato il voto delle famiglie

MIRANDOLA – Come segnalato anche nei giorni scorsi, facendo riferimento ai casi delle scuole medie di San Felice e Finale Emilia, continua a tenere banco, anche nella Bassa modenese, la questione relativa alla cosiddetta settimana corta alle scuole medie. Si tratterebbe della possibilità, già praticata in alcune scuole, di accorciare di un giorno alla settimana l’orario di lezioni, che in questo modo andrebbe dal lunedì al venerdì e non dal lunedì al sabato, aumentando, però, di un’ora la frequenza quotidiana (l’orario diventerebbe dalle 8 alle 14 invece che dalle 8 alle 13 come ora).

Se alle scuole medie di San Felice, le famiglie degli alunni hanno dimostrato di apprezzare l’ipotesi, votando favorevolmente al sondaggio che chiedeva di esprimere un parere sull’introduzione della settimana corta, a Finale Emilia se ne sta cominciando a parlare. A Mirandola, invece, dove la situazione alle scuole “Montanari” era simile a quella delle medie di San Felice, ovvero i genitori avevano votato favorevolmente ad un sondaggio sull’introduzione della settimana corta, il Consiglio d’Istituto ha deciso, con una maggioranza risicata, di mantenere l’attuale orario, ignorando di fatto la consultazione effettuata tra le famiglie e attirando le proteste del comitato genitori.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017