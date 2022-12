Sorridere con la poesia, a Limidi incontro con Mario e Paola Bizzoccoli

A LIMIDI di Soliera (Mo), organizzati dal locale Centro Polivalente, continuano gli incontri culturali.

SORRIDERE CON LA POESIA

Venerdì 2 dicembre 2022, ore 21.00 al Centro polivalente di Limidi (Mo) in Via Papotti n. 18, Mario e Paola Bizzoccoli, coppia carpigiana nella cultura e nella vita, intratterranno su un tema serio come la poesia, cercando di far emergere quanto di più faceto vi si possa trovare.

L’idea nasce proprio perché, in questi momenti di pandemia e di guerra alle porte del nostro Paese, ci possa essere un momento di sorriso ricorrendo alla lettura e alla declamazione semiseria di classici o meno. In pratica, si svilupperà un dialogo aperto, con e sulla poesia non solo italiana, in cui verranno sottolineati gli aspetti più umoristici, anche quando sono involontari.

L’evento sarà valorizzato da una mostra personale della nota pittrice carpigiana Lorena Ghizzoni che esporrà suoi acquerelli aventi temi poetici, in particolare i paesaggi che l’artista descrive come esplosioni di colore ed i fiori in cui le sfumature di colore si uniscono per dare forma all’armonia.

L’evento è come sempre aperto al pubblico e ad ingresso gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione. L’iniziativa rientra nel programma che Il CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI ha predisposto col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Mo). Fa seguito agli eventi precedenti che hanno visto una grande partecipazione a conferma che argomenti culturali e scientifici interessano tante persone, che vi è un bisogno insoddisfatto cui il centro cerca di dare risposte.

Il programma completo, con informazioni su eventuali sopravvenute modifiche nelle date e contenuti delle iniziative, sarà reperibile iscrivendosi al gruppo Facebook: Spazio Cultura del Centro Polivalente di Limidi.

