Vendita on line e comunicazione di alimentari, webinar gratuito per commercianti e produttori

Negli ultimi anni, anche come conseguenza della pandemia da Covid-19, la vendita online dei prodotti alimentari si è notevolmente sviluppata.

Su questo segmento di mercato che ha ulteriori grandi potenzialità, Unioncamere e le Camere di Commercio Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino, organizzano un seminario on line per la giornata di mercoledì 7 dicembre (ore 9.30-12.30).

L’evento, dal titolo “Vendita e comunicazione online dei prodotti alimentari. Tra obblighi informativi e opportunità” è una opportunità per fare il punto sulla normativa disciplinata dal Regolamento UE 1169/2011 (che definisce gli ambiti di applicazione e le prescrizioni), ma soprattutto per un approfondimento sul tema dell’influencer marketing, un nuovo e potente strumento di comunicazione in crescita, ma ancora poco conosciuto e utilizzato dalle PMI.

E’ una delle strategie più efficaci per raggiungere i potenziali clienti perché i consumatori tendono a percepire le raccomandazioni degli influencer come imparziali e affidabili diversamente da quanto avviene per i classici banner pubblicitari o per le campagne di marketing tradizionale.

L’obiettivo del webinar è di fornire utili strumenti conoscitivi relativi alla capacità di “influenzare”, di generare un passaparola strategico in grado di incidere in maniera significativa sulla visibilità di un marchio.

Nel seminario on line saranno indicati alcuni criteri orientativi per utilizzare l’influencer marketing in conformità alla legge e tutelando i rapporti tra i soggetti coinvolti.

La partecipazione è gratuita.

Programma

Ore 9.30 I servizi della rete Enterprise Europe Network

Laura Bertella –Unioncamere Emilia-Romagna

9.45 La presentazione dei prodotti alimentari online

Cristina Giovannini Luca – Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino

10.30 Influencer marketing e interpretazioni dell’Autorità

Teodora Uva – Avvocati per l’impresa

11.15 Profili contrattuali tra impresa, influencer e agenzia

Bianca Bonini – Avvocati per l’impresa

11.45 Come collaborare con un Influencer

Mariachiara Montera (TBC)

12.15 Conclusione lavori

Note Organizzative:

La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione al seguente link: https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_Pk1d3jdnSpyAmlaunSLMog

Il webinar si svolgerà tramite la piattaforma ZOOM. Il link di accesso al webinar sarà inviato a tutti gli iscritti all’indirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione.

