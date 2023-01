Abbattuti gli alberi in piazza a Massa Finalese

Una brutta sorpresa questa mattina per i cittadini di Massa Finalese. Nella popolosa frazione di Finale Emilia sono stati abbattuti gli alberi che costeggiano la piazza principale, che adesso sul lato della delegazione comunale risulta tristemente spoglia.

Scrive una cittadina sui social:

Penso che a nessuno piace abbattere gli alberi. Quando passando per piazza Caduti a Massa stamattina ho visto un vuoto che mi ha fatto venire un colpo al cuore, nel parchetto di fianco a Candido, sono spariti gli alberi, tagliati di netto, mi fermo e accosto per capire: faccio due foto e già mi accorgo dei buchi marci all’interno dei tronchi abbattuti, mi si avvicina un operatore, al quale chiedo subito chiarimenti, molto gentile e disponibile mi spiega i motivi per il quale hanno dovuto farlo. nNn sto a riportare quanto mi ha detto, ma dalle foto mi pare evidente. Per ora si salveranno quelli del parchetto dall’altro lato, ma per poco, perchè sono messi male pure loro. Speriamo che vengano rimpiazzati al più presto.

Dal Comune di Finale Emilia è il vice sindaco Michele Gulinelli spiega che oggi sono stati abbattuti gli alberi che la perizia dell’agronomo aveva indicato come da abbattere. La scelta dell’abbattimento è del Comune, ma l’indicazione tecnica arriva una volta che l’agronomo incaricato redige una perizia in cui stabilisce che certe piante sono da abbattere perché già pericolose o prossime a diventarlo. L’amministrazione non può dunque che prenderne atto. Se non lo fa, è a suo rischio e pericolo in caso di danni e denunce.

Nella desolazione della piazza vuota, almeno una buona notizia arriva dal Comune: “Gli alberi verranno rimpiazzati sicuramente”.

