Allerta maltempo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emanato una allerta maltempo valida dalla mezzanotte di lunedì 23 gennaio 2023 fino alla mezzanotte di martedì 24 gennaio 2023

Allertapersulle province di RA, FC, RN; persulle province di PR, RE, MO, FE, RA, FC, RN; persulle province di RA, FC, RN; persulla provincia di FE; persulle province di FE, RA, FC, RN.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi sulle province di BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori sulle province di PR, RE, MO, BO, RA; per vento sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per neve sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per stato del mare sulle province di RA, FC, RN.

Nella giornata di Lunedì 23 Gennaio un nuovo impulso perturbato porterà precipitazioni a carattere nevoso sul settore appenninico e collinare a quote attorno a 100/200 metri con fenomeni che nelle ore mattutine potranno interessare anche le aree di pianura pedecollinari centro-occidentali.