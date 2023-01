Biblioteche, asili e centri diurni: dove ci si può candidare nella Bassa per il Servizio Civile Universale

È stato pubblicato il bando di Servizio Civile Universale 2022 per selezionare ragazze e ragazzi da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento da realizzarsi in Italia presentati dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord. C’è tempo fino alle ore 14 del 10 febbraio 2023 per candidarsi.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha reso pubblico in data 15 dicembre 2022 il nuovo Bando per la selezione di 71.550 giovani che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile universale. Per l’Unione Comuni Modenesi Area Nord è possibile presentare domanda presso le seguenti sedi:

Progetti afferenti all’ambito educativo e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale

Programma “Comunità Resilienti” ente capofila comune di Modena

Progetto : IMPARIAMO INSIEME – progetto che si realizza presso le biblioteche del territorio – ente titolate progetto Unione Comuni Modenesi Area Nord

Cod.Ente Denominazione Indirizzo sedi n° Volontari richiesti SU00205A00 Biblioteca comunale di Medolla Via Genova n. 41036 Medolla 2 SU00205A01 La biblio di Cavezzo Via Rosati, 46, 41032 Cavezzo MO 2 SU00205A02 Biblioteca comunale di San Prospero sulla Secchia Via Chiletti, 6 D, 41030 San Prospero 1 SU00205A03 Biblioteca comunale di Concordia sulla Secchia Via per S. Possidonio, 1, 41033 Concordia Sulla Secchia 1 SU00205A04 comune Biblioteca comunale di San Possidonio Via O. Focherini, 3, 41039 San Possidonio MO 2 SU00205A05 Biblioteca e archivio di Mirandola Via 29 Maggio, 41037 Mirandola 2 SU00205A06 Biblioteca comunale di San Felice sul Panaro Viale G. Campi, 41/B, 41038 San Felice Sul Panaro 2 SU00205A07 Biblioteca comunale di Camposanto Via F. Baracca, 36, 41031 Camposanto 1 SU00205A08 Biblioteca comunale di Finale Emilia Viale Della Rinascita, 6/2, 41034 Finale Emilia 1

Progetto NETWORKING – PROMUOVERE NIDI DI QUALITÀ – progetto che si realizza presso i nidi di infanzia del distretto di Mirandola – ente titolate progetto Unione Comuni Modenesi Area Nord

Cod.Ente Denominazione Indirizzo n° Volontari richiesti SU00205A02 comune di San Prospero sulla Secchia asilo nido le farfalle via primo maggio n.16 41030 1 SU00205A03 comune di Concordia sulla Secchia nido d’ infanzia arcobaleno – via Lenin n. 43 41033 1 SU00205A04 comune di San Possidonio micronido comunale le coccinelle – via Focherini n.43 41039 1 SU00205A05 comune di Mirandola asilo nido il paese dei balocchi – via carlo poma 41037 1 SU00205A06 comune di San Felice sul Panaro piazza Italia, 100 – san felice sul Panaro – 41038 2 SU00205A08 comune di Finale Emilia – nido il grillo parlante l grillo parlante” – via botticelli 2/2 – 41034 Finale Emilia 2 SU00205A09 A.S.P. Azienda Pubblica Servizi alla Persona – nido Panda Piazza Missere 6 – Medolla – 41036 1

Programma “I care” ente capofila Unione Comuni Modenesi Area Nord

Progetti relativi all’ambito socio assistenziale

Progetto CULTURA SOLIDALE TRA GENERAZIONI – progetto che si realizza presso le sedi dell’Azienda Servizi alla persona (ASP) – ente titolate progetto Unione Comuni Modenesi Area Nord

Cod.Ente Denominazione Indirizzo n° Volontari richiesti SU00205A09 Centro diurno disabili TANDEM Via Monte Grappa, 8, 41034 Finale Emilia 1 SU00205A09 Centro diurno I TIGLI via Gramsci 8 41033 Concordia sulla Secchia via Gramsci 3

Progetto PROGETTARE COMUNITA’ – progetto che si realizza presso la cooperativa sociale La Zerla- ente titolate progetto Unione Comuni Modenesi Area Nord

Cod.Ente Denominazione Indirizzo n° Volontari richiesti SU00205A10 La Zerla Cooperativa Sociale Via 11 Settembre 2001, 9, 41037 Mirandola MO 4

Le schede sintetiche con le caratteristiche dei progetti e i progetti completi sono presenti come allegati nella home page dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord pagina https://www.unioneareanord.mo.it/

Requisiti per partecipare:

Come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, possono presentare

domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, oppure-e di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente

soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo armo di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un armo per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità

Per ulteriori informazioni riguardo i requisiti consultare il bando al seguente indirizzo: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bando_ordinaro/

Per visionare tutte le opportunità di Servizio Civile Universale presenti a livello nazionale , clicca sul seguente link:

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/12/bando-ordinario-2022/, oppure alla pagina del Dipartimento dedicata ai giovani

https://scelgoilserviziocivile.gov.it/

Tutti i progetti promossi dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, ha una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e un rimborso di 444,30 euro mensili.

INFO UTILI PER FARE DOMANDA

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto e la sede per i quali candidarsi. Le domande devono essere compilate e presentate entro il 10/02/2023 alle ore 14:00

I candidati possono accedere alla Domanda On Line esclusivamente tramite SPID:

E’ possibile consultare anche il sito del copresc: http://www.coprescmodena.it/, per ulteriori informazioni è possibile contattare :

L’ ufficio politiche giovanili Luca Barbieri 0535 53807 luca.barbieri@unioneareanord.mo.it

Oppure per il progetto IMPARIAMO INSIEME

Denominazione Indirizzo sedi Contatti sede Biblioteca comunale di Medolla Via Genova n. 41036 Medolla Gloria Ganzerli biblioteca@comune.medolla.mo.it tel. 0535 53850 La biblio di Cavezzo Via Rosati, 46, 41032 Cavezzo MO Caterina Della Casa biblioteca@comune.cavezzo.mo.it 0535 49830 Biblioteca comunale di San Prospero sulla Secchia Via Chiletti, 6 D, 41030 San Prospero Elena Pescarolo 0535 49830 E-Mail: tel. 059 906010 Biblioteca comunale di Concordia sulla Secchia Via per S. Possidonio, 1, 41033 Concordia Sulla Secchia Raffaella Cavallini biblioteca@comune.concordia.mo.it tel. 0535412937 comune Biblioteca comunale di San Possidonio Via O. Focherini, 3, 41039 San Possidonio MO Bianca Maria Riccio biblioteca@comune.sanpossidonio.mo.it tel. 0535/417957 Biblioteca e archivio di Mirandola Via 29 Maggio, 41037 Mirandola Giulia Bianchini biblioteca@comune.mirandola.mo.i tel. 053529778 Biblioteca comunale di San Felice sul Panaro Viale G. Campi, 41/B, 41038 San Felice Sul Panaro Cristina Picchietti biblioteca@comunesanfelice.net tel. 0535 86392 Biblioteca comunale di Camposanto Via F. Baracca, 36, 41031 Camposanto Paola Bonfante biblioteca@comune.camposanto.mo.it. Tel. 0535 80936 Biblioteca comunale di Finale Emilia Viale Della Rinascita, 6/2, 41034 Finale Emilia Antonietta Furini biblioteca@comune.finale-emilia.mo.it tel. 0535 788331

Per il progetto NETWORKING – PROMUOVERE NIDI DI QUALITÀ –

Denominazione Indirizzo Contatti sede comune di San Prospero sulla Secchia asilo nido le farfalle via primo maggio n.16 41030 Valeria Pasquinelli nidolefarfalle@gmail.com Tel.059 908133 comune di Concordia sulla Secchia nido d’ infanzia arcobaleno – via Lenin n. 43 41033 nido.infanzia@comune.concordia.mo.it Te. 0535/ 412969 Mangione Barbara comune di San Possidonio micronido comunale le coccinelle – via Focherini n.43 41039 micronido.coccinelle@comune.sanpossidonio.mo.it Tel. 0535/ 417959 Annalisa Ferri comune di Mirandola asilo nido il paese dei balocchi – via carlo poma 41037 nidoilpaesedeibalocchi@comune.mirandola.mo.it Tel. 0535 /21035 Antonella Balboni comune di San Felice sul Panaro piazza Italia, 100 – san felice sul Panaro – 41038 nidofelice@comunesanfelice.net Tel. 0535/ 84970 Ketti Bellotti comune di Finale Emilia – nido il grillo parlante l grillo parlante” – via botticelli 2/2 – 41034 Finale Emilia luppi.serena@comune.finale-emilia.mo.it tel.0535 788236 Serena Luppi A.S.P. Azienda Pubblica Servizi alla Persona – nido Panda Piazza Missere 6 – Medolla – 41036 nido.panda@aspareanord.it tel 0535 /53880 Alessandra Bellei

Per il progetto CULTURA SOLIDALE TRA GENERAZIONI

Denominazione Indirizzo Contatti sede Centro diurno disabili TANDEM Via Monte Grappa, 8, 41034 Finale Emilia Eleonora Padovani: eleonora.padovani@aspareanord.it 3665795588 Centro diurno I TIGLI via Gramsci 8 41033 Concordia sulla Secchia via Gramsci Annegreet venhuizen annegreet.venhuizen@aspareanord.it tel. 3371643232.

Progetto PROGETTARE COMUNITA’

Denominazione Indirizzo Contatti sede La Zerla Cooperativa Sociale Via 11 Settembre 2001, 9, 41037 Mirandola MO info@lazerlacoopsociale.it 0535 21646

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017