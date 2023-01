Buon compleanno Liliana Cavani, per la regista carpigiana grande festa per i suoi 90 anni

Buon compleanno Liliana Cavani, per la regista carpigiana grande festa per i suoi 90 anni. A Roma, dove l’artista si è da tempo trasferita, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha organizzato per la cineasta conterranea un rendez vous nella sede del Ministero con tutti i grandi nomi della cultura.

Spiega Sgarbi, che oggi sarà a San Felice sul Panaro per una lezione di arte ai ragazzini e alle ragazzine delle scuole medie: “La Cavani appartiene a una generazione di registi italiani dell’Emilia-Romagna che è diventata famosa negli anni Settanta: Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini e Marco Bellocchio. La Cavani cerca l’uomo. Con estrema essenzialità. In un nazista, come in San Francesco, cerca l’anima. Ci ha aiutato a capire il nostro tempo e la nostra vita. Per questo le siamo, e le sono, riconoscenti”.

“Per questo – prosegue Sgarbi – nel giorno del suo (incredibile) novantesimo compleanno ho voluto, con Gennaro Sangiuliano, festeggiarla al ministero della Cultura, circondata da amici che le devono di essersi capiti meglio, di aver vissuto anni illuminati dalla sua lucida ragione e dalla sua umanita’ senza finzioni. Oltre la retorica e sotto la pelle“.

Liliana Cavani festeggia i novant’anni anche con un nuovo film. Si intitola ‘L’ordine del tempo’, riprendendo il libro di Carlo Rovelli, fisico, storico e teorico della scienza. Nata e cresciuta a Carpi, in provincia di Modena, nel 1933, la Cavani è figlia di un architetto mantovano e di una casalinga carpigiana: fu proprio la madre a farla appassionare al cinema. Tra i suoi film più famosi, che le hanno garantito i più prestigiosi riconoscimenti internazionali, “Francesco” e il “Gioco di Ripley.

