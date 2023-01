Calcio: La Pieve Nonantola sconfitta dalla V. Castelfranco, ko anche la Quarantolese

di Simone Guandalini – Sono tornate in campo nel weekend, dopo la sosta natalizia, le squadre impegnate nel Girone A di Eccellenza. Nella 21esima giornata, La Pieve Nonantola è caduta davanti al proprio pubblico nel derby modenese contro la Virtus Castelfranco (2-3): per la formazione di mister Barbi si tratta del terzo ko consecutivo in campionato, dopo quelli prima della pausa contro Fidentina e Colorno, mentre la Virtus Castelfranco conferma il primo posto in coabitazione con il Borgo San Donnino, vittorioso 4-3 contro la Modenese. A La Pieve Nonantola non bastano le reti di Rizzo e Lupusor; una doppietta di Bertetti e una rete di Zito consegnano, infatti, la vittoria alla Virtus Castelfranco. La Pieve Nonantola conferma, così, l’ottavo posto in classifica, a quota 32 punti.

In campo oggi anche la Quarantolese, impegnata nel recupero della 14esima giornata di campionato del Girone C di Promozione: la formazione mirandolese è stata sconfitta 1-0 sul campo del X Martiri, rimanendo così al terzultimo posto della classifica, in zona retrocessione insieme a Cavezzo e Vadese Sole Luna, a quota 14 punti. Decide la gara una rete di Igboeli nella prima frazione di gioco.

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 21:

Cittadella Vis Modena – Sasso Marconi 1-1

Arcetana – Anzolavino Calcio 4-2

Boretto – Castellana Fontana 1-0

Borgo San Donnino – Modenese Calcio 4-3

Campagnola – Fidentina 0-4

Castelvetro Calcio – Colorno 1-0

La Pieve Nonantola – Virtus Castelfranco 2-3 (Bertetti (V), Rizzo (L), Lupusor (L), Bertetti (V), Zito (V))

Real Formigine – Piccardo Traversetolo 2-1

Rolo – Nibbiano&Valtidone 2-1

Vignolese 1907 – Agazzanese 1-1

Eccellenza, Girone A, classifica:

Borgo San Donnino 49

Virtus Castelfranco 49

Cittadella Vis Modena 44

Agazzanese 43

Real Formigine 37

Piccardo Traversetolo 37

Colorno 35

La Pieve Nonantola 32

Rolo 29

Sasso Marconi 26

Castelvetro Calcio 26

Arcetana 26

Modenese Calcio 24

Vignolese 1907 22

Fidentina 21

Nibbiano&Valtidone 21

Boretto 20

Anzolavino Calcio 17

Castellana Fontana 13

Campagnola 13

Promozione, Girone C, recupero giornata 14:

X Martiri – Quarantolese 1-0 (Igboeli)

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 35

Faro Coop 32

Atletic Cdr Mutina 30

Trebbo 1979 24

San Felice 23

X Martiri 22

Fossolo 76 Calcio 21

Castelnuovo 21

Msp Calcio 20

Virtus Camposanto 19

Porretta 1924 19

Casumaro 16

Atletico Spm Calcio 15

Quarantolese 14

Cavezzo 12

Vadese Sole Luna 8

