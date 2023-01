Cambiano gli orari dei Servizi Sociali di Soliera

A partire da lunedì 6 febbraio, i servizi presso la sede del Servizio Sociale di Soliera, in via XXV Aprile 30, saranno articolati su 5 giornate (anzichè 6 come avvenuto finora) quindi dal lunedì al venerdì, uniformando tale regime a quello già in essere per le sedi territoriali di Carpi e Novi di Modena.

Le giornate di servizio pomeridiano rimarranno TRE; varia tuttavia la loro articolazione nell’arco della settimana. Il nuovo regime prevede come pomeriggi le giornate di lunedì, martedì e giovedì.

