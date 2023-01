Carpi, scoppia stufa in un appartamento: ragazza di 13 anni ustionata

CARPI – Lo scorso lunedì 23 gennaio, a causa probabilmente dello scoppio di una stufa in un appartamento di Carpi, in zona piazzetta Garibaldi, anche se le circostanze sono ancora da chiarire, una ragazza di 13 anni è rimasta ustionata in maniera piuttosto grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato la ragazza al Policlinico di Modena, dove le sono state prestate le prime cure: ora si sta valutando un possibile trasferimento al centro specializzato grandi ustionati, a Parma

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017