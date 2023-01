Caso Alice Neri, il 24 gennaio la decisione sulla possibile scarcerazione di Mohamed Gaaloul

CONCORDIA, RAVARINO – E’ stata fissata per martedì 24 gennaio l’udienza presso il Tribunale della Libertà di Bologna, in merito all’istanza di scarcerazione di Mohamed Gaaloul presentata dal legale del 29enne tunisino, accusato di essere il responsabile dell’omicidio di Alice Neri e arrestato in Francia prima di essere trasferito nel carcere di Modena, dove si trova tuttora. Secondo l’avvocato di Gaaloul, Roberto Ghini, infatti, non ci sarebbe “un grave quadro indiziario nei confronti dell’indagato o comunque gli indizi raccolti non avrebbero raggiunto quel grado di gravità che giustifica un’ordinanza cautelare”. Per questo era stata presentata l’istanza di scarcerazione su cui ora il Tribunale della Libertà è chiamato a decidere. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia seguito al trasferimento in Italia, Gaaloul si era avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando solamente una dichiarazione spontanea e sostenendo di trovarsi in Francia al momento dell’arresto per motivi di lavoro.

