Caso Alice Neri, Mohamed Gaaloul si è avvalso della facoltà di non rispondere

CONCORDIA, RAVARINO – Ha rilasciato una dichiarazione spontanea, indirizzata al Gip e al pubblico ministero, poi ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere Mohamed Gaaloul, al momento principale sospettato per l’omicidio di Alice Neri, 32enne ravarinese trovata priva di vita lo scorso 18 novembre all’interno della sua auto a Fossa di Concordia.

E’ quanto ha affermato l’avvocato del 29enne di origini tunisine, Roberto Ghini, all’uscita dal carcere di Sant’Anna, dove, nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 gennaio, si è svolto l’interrogatorio di garanzia di Mohamed Gaaloul, in seguito al rientro dell’uomo in Italia avvenuto nella giornata di ieri, dopo l’arresto in Francia avvenuto il 14 dicembre scorso.

Ora, la difesa dovrà valutare entro 9 giorni se presentare o meno ricorso al tribunale della libertà. Prima di prendere una decisione riguardo alla strategia difensiva, ha spiegato il legale del 29enne tunisino, la difesa aspetterà di poter visionare i filmati delle telecamere utilizzati dalla Procura modenese nello svolgimento delle indagini. Secondo quanto affermato alla stampa dall’avvocato Ghini, la versione di Mohamed Gaaloul sarebbe quella di essersi trovato in Francia al momento dell’arresto per motivi di lavoro. L’avvocato ha, infatti, respinto l’ipotesi di una fuga all’estero del suo assistito avvenuta in seguito al ritrovamento del cadavere di Alice Neri. Ipotesi che, invece, aveva contribuito a far accrescere nei suoi confronti i sospetti della Procura.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017