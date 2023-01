Cavezzo, in vigore da domenica 8 gennaio le modifiche al mercato domenicale

CAVEZZO – Il Mercato Storico di Cavezzo, tradizionale appuntamento domenicale, subirà alcune modifiche a partire da domenica 8 gennaio. In sintesi – rende noto l’Amministrazione comunale tramite un comunicato stampa – verrà liberata dai banchi via Cavour, che quindi non verrà più chiusa al traffico, migliorando e rendendo più scorrevole la viabilità. I banchi che abitualmente trovavano posto in via Cavour andranno così a occupare gli spazi lasciati liberi da licenze rientrate, con assegnazioni definitive.

La nuova disposizione dei banchi – prosegue la nota del Comune – consentirà di ricreare gli spazi di collegamento tra piazza Martiri della Libertà e piazza Matteotti, oltre all’inserimento di una postazione per migliorare l’assetto di mercato nell’angolo Bar Arcobaleno – via Dante Alighieri. Verrà inoltre creata una zona di mercato in via Veneto per gli “spuntisti”, cioè quegli operatori che partecipano all’assegnazione dei posti il giorno stesso del mercato.

“Le modifiche al nostro mercato storico – commenta la sindaca Lisa Luppi – consentono di avere meno disagi al traffico e una disposizione più funzionale dei banchi, a beneficio sia dei cavezzesi che delle tante persone che ogni domenica arrivano da fuori Comune. Si tratta di una fase propedeutica a future attività che interesseranno l’area mercatale, in un’ottica di aumento di flusso e qualità, con l’obiettivo generale di portare benefici al nostro commercio”.

Di seguito, una cartina con la nuova disposizione del Mercato Storico di Cavezzo:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017