Cinema, magia, calze, polenta e vin brulè: a Medolla si festeggia la Befana

A Medolla si chiude con l’Epifania il calendario di appuntamenti che hanno animato le feste a cura di Pro Loco, con il patrocinio e il contributo del Comune. Venerdì 6 gennaio si comincia al Teatro Comunale “W. Facchini” con la proiezione, a partire dalle ore 15, del film di animazione “Strange World – Un mondo misterioso”, con ingresso ridotto per tutti.

Dalle 16.30 in piazza Garibaldi comincerà invece la tradizionale distribuzione della calza della Befana per tutti i bambini presenti, che sempre in piazza, tra un dolcetto e l’altro, dalla stessa ora potranno assistere al divertente spettacolo del Mago Bryan e della ventriloqua Tamayo. Per tutta la durata dell’evento, per i più grandi, sarà in funzione il Loco Bar, gestito dai volontari della Pro Loco, con polenta e ragù, da gustare magari in accompagnamento a un bicchiere di vin brulé.

Si chiude dunque con una festa per tutte le età il mese di eventi organizzati da Pro Loco, Ufficio Cultura del Comune di Medolla, Scuola Viva, Parrocchia, AVIS, Consulta Giovani.