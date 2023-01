“E adesso un libro: rubrica di libri” Sei titoli che dicono leggimi!

di Francesca Monari

Un sogno tramandato di Luca Pagni e Roberto Palmieri, edito da Este Libri

Storia di un’impresa e degli uomini che l’hanno realizzata. Adriano è concreto, pragmatico fino al midollo. Luca è un uomo riflessivo, poco incline a seguire l’istinto.

Sono padre e figlio, e questa storia è anche quella di un passaggio generazionale che sfida la retorica e i riti obbligati della cultura imprenditoriale familistica.

Yellow diamonds di Paolo Roversi, edito da SEM

Una banda di rapinatori, in giro per l’Europa, assalta le gioiellerie più prestigiose assicurandosi bottini milionari. Colpiscono per poi svanire nel nulla. Ad affrontarli sarà la profiler Gaia Virgili che, insieme alla sua squadra dell’Europol, si troverà anche invischiata in una delicata indagine riguardante un traffico internazionale di anfetamine. Un thriller ispirato a una storia vera.

Nove giorni e mezzo di Sandra Bonzi, edito da Garzanti

Da giornalista sono rimasta affascinata dai racconti di vita in redazione della protagonista Elena Donati. Una giornalista che si ritrova detective per caso. Una donna che credeva che la sua vita fosse tutta lì, tra figli, marito e genitori a cui invece, questo ‘inconveniente’, cambia la quotidianità. Adatto a chi vuole trascorrere qualche ora spensierata.

Tutto sull’amore di Bell Hooks , l’edizione italiana del 2022 a cura di Maria Nadotti è de Il Saggiatore

Perché l’amore, prima di essere la fantasia fiabesca che anima canzoni, libri e film, è innanzitutto una forza: una forza spirituale, che incide sulle nostre coscienze, ma anche una forza politica, che orienta le decisioni sempre secondo sentimenti di incontro e di costruzione, e mai di dissoluzione e distruzione.

Sarò breve di Francesco Muzzopappa, edito da Fazi

Un autore amatissimo dai suoi lettori torna in libreria con un romanzo originale: un testamento in forma di commedia spregiudicata e tutta da ridere. Pagina dopo pagina, oltre a redigere le proprie ultime volontà e fare un bilancio della propria esistenza Ennio ne approfitta per dire apertamente a chiunque lo meriti quanto ha sempre taciuto per convenienza.

Speciale Bambini dai 6 anni

Il filiambulante di Federica Ortolan e Marco Leoni, edito da Sabir

Un albo illustrato senza tempo. Il protagonista di questa storia solida ma leggera, è un artista di strada che vive sospeso in equilibrio su un capello ovvero il funambolo. Consigliato a chi ama i libri dal sapore delicato, profondo e dallo stile illustrativo molto ricco.

