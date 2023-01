Finale Emilia, al via le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie

FINALE EMILIA – Sono aperte a partire da oggi, 9 gennaio, fino al 30 gennaio 2023, le domande d’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024, alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale di Finale Emilia. A renderlo noto è l’Amministrazione comunale di Finale Emilia

Nel dettaglio, si legge nella nota stampa, alla Scuola dell’Infanzia possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2023 e, anticipatamente, quelli che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2023. In questo ultimo caso la domanda sarà accettata solo se vi sarà disponibilità residua di posti rispetto ai bambini nati nel 2020 e condizioni adeguate alla frequenza.

Per la Scuola Primaria devono essere iscritti alla classe prima i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022 e, anticipatamente, anche i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile 2023.

Alla Scuola Secondaria di primo grado devono essere iscritti alla classe prima gli alunni che prevedono di terminare la Scuola Primaria con esito positivo nell’anno scolastico 2022/2023 (di norma, i nati nell’anno 2012).

Le domande d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia statale devono essere presentate su modulo cartaceo presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “E. Castelfranchi”, mentre per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado i genitori dovranno autenticarsi i al servizio di iscrizioni online sul sito www.miur.gov/iscrizionionline.

Le domande d’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dovranno essere presentate esclusivamente online dalle ore 8 del 9 gennaio alle ore 20 del 30 gennaio 2022, utilizzando credenziali di identità digitale SPID, Carta di identità elettronica CIE o IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ic-castelfranchi.edu.it Le segreterie delle scuole destinatarie delle domande sono a disposizione per dare un supporto tecnico per la compilazione delle iscrizioni online.

Le domande d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia paritaria devono essere presentate direttamente alla scuola, che può essere contattata ai numeri 053591123 o 333 8313608 dalle ore 8 alle 14,30 dal lunedì al venerdì. Ulteriori informazioni sono reperibili al sito https://sacrocuorefinale.it. Da quest’anno l’iscrizione per usufruire dei servizi scolastici quali mensa e trasporto, viene attuata negli stessi tempi delle iscrizioni scolastiche.

A tale proposito i genitori troveranno indicato sui moduli cartacei di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e su quelli online per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado il link per accedere alle pagine in cui effettuare l’iscrizione.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017