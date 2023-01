Finale Emilia e Mirandola, scuole di danza Tersicore e Khorovodarte brillano nel concorso “Autunno in danza”

FINALE EMILIA – Momenti di grande gratificazione per le scuole di danza Tersicore di Finale Emilia e Khorovodarte di Mirandola. Nel concorso “Autunno in danza” di Mantova, la giuria, composta da maestri di chiara fama internazionale, ha assegnato ad Agnese Alberghini il terzo posto per quanto riguarda la categoria contemporaneo junior. A Matilde Suffritti è andato invece il primo posto nel contemporaneo senior. Le due danzatrici finalesi hanno ottenuto il primo posto anche per il passo a due contemporaneo senior “qualcosa di fragile”.

Nel contemporaneo gruppi junior ” Stavo solo scherzando” il gruppo Khorovodarte è stato classificato secondo. Stesso risultato per il gruppo Khorovodarte/ Tersicore nel contemporaneo gruppi senior “differenti social beings”. Terza posizione infine per il gruppo Tersicore nel contemporaneo gruppi senior “all’altezza del cuore”. Tutte le coreografie eseguite sono di Licia Baraldi.

Tra i premi ottenuti dalle danzatrici finalesi borse di studio per stage Narnia Festival e stage Balletto di Toscana. Agnese Alberghini e Matilde Suffritti hanno ottenuto l’ingresso diretto alla Iwanson di Monaco. Per Agnese Alberghini c’è anche una settimana in Portogallo presso la “Compagnia Giovanile INtranzYT”, diretta da Cristina Pereira. Matilde Suffritti ottiene invece una settimana di studio con Ocram Dance Mouvement. Sempre Matilde Suffritti è in partenza per Mainz in Germania dove studierà per una settimana, dal 23 al 28 gennaio, con la Delattre Dance Company. Premio vinto durante Comacchio in Danza 2022. La compagnia è diretta da Stephen Delattre

Sabato 14 gennaio le ragazze della scuola Tersicore, gruppo formazione contemporaneo, si sono esibite all’interno della Biblioteca Delfini di Modena, nell’ambito di un progetto, promosso dal Centro Sportivo italiano di Modena in collaborazione con Fondazione Modena Arti Visive, che aveva visto le ragazze danzare anche a novembre all’interno di una installazione nella sala FMAV Modena.

