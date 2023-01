Finale Emilia, incendiò la sua casa: arriva la condanna

FINALE EMILIA – Ad aprile 2021 aveva creato il caos in paese, appiccando fuoco alla sua abitazione in via Carso e mettendo a rischio, in questo modo, la sua salute e quella degli altri inquilini. Per questo, un uomo è stato condannato a un anno e quattro mesi dal Tribunale di Modena. Nel corso dell’incendio, lui stesso era rimasto intossicato, così come un altro inquilino: il peggio era stato evitato solo grazie al soccorso dei vicini di casa, che avevano dato l’allarme una volta accortisi delle fiamme nell’abitazione.

