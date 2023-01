Giorno della Memoria, gli appuntamenti in programma nella Bassa e nel modenese

Il 27 gennaio, Giornata internazionale a memoria dello sterminio della popolazione ebraica e di tutti i deportati nei campi di concentramento nazisti, viene celebrato in Emilia-Romagna con un calendario di oltre 300 appuntamenti – promossi da Comuni, associazioni, scuole, istituti o fondazioni – che interessa tutti i Comuni da Piacenza a Rimini.

Dall’ex campo di concentramento di Fossoli a Carpi in provincia di Modena, dove l’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio Mauro Felicori si recherà in visita, a Ferrara, dove si terrà la consegna delle medaglie d’onore del Presidente della Repubblica ai cittadini ferraresi militari e civili deportati e internati nei lager nazisti.

Dalla proiezione a Bologna del documentario ‘Sulle Tracce di Mario Finzi’ alla posa della pietra d’inciampo dedicata a Luigi Larini a Parma, alla mostra “I Giusti in Emilia-Romagna: piccole e grandi storie di Salvatori e Salvati’ in programma all’Istituto storico di Reggio Emilia.

Dallo spettacolo teatrale ‘Se questo è Levi’ nella sala del Consiglio comunale di Ravenna alla commemorazione delle vittime della Shoah nel Giardino della Memoria di Piacenza. E tanto altro ancora.

“Un importante calendario di appuntamenti che conferma il significato profondo che il Giorno della Memoria ha per l’intera comunità emiliano-romagnola – sottolineano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore Felicori –. Fare memoria degli orrori dell’Olocausto è prima di tutto un dovere, perché alimentare ogni giorno la democrazia vuol dire mantenere vivo il ricordo della Shoah, dello sterminio del popolo ebraico, di tutti coloro che sono stati perseguitati dalla follia nazifascista. Di chi si è battuto per dare a noi il bene prezioso della libertà”. “Liliana Segre dice che ci possiamo salvare solo tutti insieme e i Giusti ci indicano la strada per farlo. Senza odio, senza indifferenza ma coltivando la conoscenza – continuano Bonaccini e Felicori –. E nella nostra Regione, anche grazie alla legge regionale sulla Memoria, sostenere le iniziative del territorio per continuare a promuovere la conoscenza è una priorità assoluta. Perché la storia deve essere patrimonio dei nostri figli e delle generazioni future, affinché possano essere donne e uomini ‘migliori’, capaci di stare dalla parte giusta della storia e dire ‘no’ a qualsiasi forma di antisemitismo di ieri, oggi e domani”.

La legge regionale sulla Memoria dell’Emilia-Romagna

Approvata nel marzo 2016, la legge sostiene la conoscenza di fatti e avvenimenti storici avvenuti nel corso del Novecento in ambito emiliano-romagnolo. Unica nel panorama nazionale, promuove ricerche e approfondimenti storici ma anche progetti culturali e artistici che attraverso i diversi linguaggi, affrontano avvenimenti e tematiche storiche. La legge è intervenuta sia a sostegno delle attività degli Istituti storici regionali che di soggetti pubblici e privati.

Di seguito, tutti gli appuntamenti in programma nel modenese

COMUNE DI CARPI

Iniziative inserite nel programma della Fondazione Fossoli

Mercoledì 22 febbraio

ore 20.00, TEATRO COMUNALE DI CARPI

Piazza Martiri, 72 – Carpi

ZERO K, con OLOGRAMMA musica e parole …MAI INDIFFERENTI

Le cure palliative sono una medicina scalza. L’equipe di cure palliative è composta da professionisti scalzi: uomini e donne di buona volontà che a loro modo tentano di raccogliere il testimone dei Giusti

Direttrice Roberta Frison -Testo e regia Carlo Stanzani

A cura di Istituto MEME con la collaborazione di CEMU – Centro Europeo di Musicoterapia e UPGB –

Università Popolare “Gregory Bateson”. www.istituto-meme.it

FONDAZIONE FOSSOLI

Via G. Rovighi, 57 41012 Carpi (MO)

26 gennaio

ore 18.30, Libreria La Fenice, Carpi

Ebreo. Una storia personale dentro una storia senza fine, Emanuele Fiano

L’autore dialoga con Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi e Pierluigi Castagnetti, Presidente Fondazione Fossoli

27 gennaio

ore 11, ex Sinagoga, Carpi

Salva una storia

Donazione degli eredi dei documenti di Carlo Prina, vittima della strage Poligono di Tiro

Presentazione mostra Volti nel Lager. Ritratti eseguiti nel 1944 a Fossoli e Bolzano

28 gennaio

ore 10, Teatro Comunale, Carpi

Il cacciatore di nazisti. L’avventurosa vita di Simon Wiesenthal. Spettacolo teatrale riservato alle scuole secondarie

29 gennaio

Site specific

> Storia per immagini – ex Sinagoga, Carpi, ore 10-13 e 15-19

Mostra Volti nel Lager. Ritratti eseguiti nel 1944

> Al Museo con i Classici – Museo Monumento al Deportato, Carpi, ore 17-19

Simone Maretti legge W o il ricordo d’infanzia di Georges Perec

> Documentare la testimonianza – Campo di Fossoli, ore 10-13 e 14-18

Proiezione a ciclo continuo del documentario A noi fu dato in sorte questo tempo. Tutte le iniziative sono gratuite fino ad esaurimento posti

APERTURA STRAORDINARIA DEI LUOGHI | INGRESSO GRATUITO |

> Campo di Fossoli

28 gennaio | visita organizzata gratuita ore 15, solo su prenotazione a info@fondazionefossoli.it

29 gennaio | ore 10-13 e 14-18

Museo Monumento al Deportato

27-28-29 gennaio

ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00

28 gennaio

visita organizzata gratuita ore 17, solo su prenotazione a info@fondazionefossoli.it

ex Sinagoga

29 gennaio

ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00

FONDAZIONE VILLA EMMA

via Roma 23/A 41015 Nonantola (MO)

Martedì 7 febbraio

Ore 10.00

Cinema-Teatro M. Troisi

Nonantola (MO), Viale delle Rimembranze 8, presentazione del progetto “Davanti a Villa Emma: un luogo per la memoria” e il contributo della 5C Liceo scientifico A. Tassoni Modena. Parteciperanno all’incontro classi dell’Istituto F.lli Cervi di Nonantola

DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI ANNE FRANK

Cinema-Teatro M. Troisi

Nonantola (MO), Viale delle Rimembranze 8

Giovedì 26 gennaio

ore 21.00

proiezione del documentario Anne Frank. Vite parallele, di Sabrina Fedeli e Anna Migotto

Italia, 2019

Venerdì 27 gennaio

Ore 10.00

proiezione del film d’animazione Anna Frank e il diario segreto

di Ari Folman

Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi Israele, 2021

Parteciperanno all’incontro classi dell’Istituto F.lli Cervi di Nonantola

COMUNE DI MODENA

Sabato 21 gennaio

ore 18.00

Piazzetta coperta Residenza San Filippo Neri, via Sant’Orsola, 52

Inaugurazione della mostra EINE ANDERE ITALIENISCHE REISE – UN ALTRO VIAGGIO IN ITALIA, mostra realizzata dall’Istituto nazionale Parri in collaborazione con Paesaggi della memoria, finanziata tramite il Fondo italo-tedesco per il futuro e con il contributo di Fondazione Cariplo. Interventi di

Gianpietro Cavazza, Vicesindaco del Comune di Modena Tatjana Schenke-Olivieri, Console Generale Aggiunta della Repubblica di Germania a Milano

Paolo Pezzino, Presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri Cleofe Filippi, Vicepresidente della rete Paesaggi della memoria Metella Montanari, Direttrice dell’Istituto storico di Modena Greta Fedele, curatrice della mostra. A cura di Istituto storico di Modena, in collaborazione con Europe Direct Modena e Acit Modena

Durata della mostra: dal 21 gennaio al 12 febbraio 2023

Aperta da lunedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

È possibile prenotare visite guidate per le classi scrivendo a didatticaistituto@istitutostorico.com

24-31 gennaio

SALA DELLA POLISPORTIVA MODENA EST

Via Indipendenza, 25

1938-1940: DUE DIFFICILI ANNI DI SCUOLA

Mostra storico-documentaria realizzata dal Liceo delle Scienze Umane “Carlo Sigonio” di Modena, in collaborazione con ANMIG – Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra sezione di Modena www.comune.modena.it

Giovedì 26 gennaio

ore 16.45

GALLERIA EUROPA, piazza Grande

Presentazione, alla presenza di autori e editore, del libro FRANCESCO VECCHIONE, LA NORMALITÀ E IL CORAGGIO. L’uomo di Stato che salvò gli ebrei modenesi 1943-1944, a cura di Carmine Piscitelli e Giulia Dodi, Ed. Infinitimondi Istituto storico e Insieme per Angela

ore 17.00 SINAGOGA, Piazza Giuseppe Mazzini, 26 LETTURA SALMI E PREGHIERE IN RICORDO DEI DEPORTATI Rav Beniamino Goldstein, Rabbino capo della Comunità

ore 17.30 SALA ORATORIO PALAZZO DEI MUSEI BAMBINI ED EBREI A MODENA. EPISODI DI VIOLENZA NEL ‘500

Incontro con Grazia Biondi

Attingendo a fondi documentarie quali rubriche degli statuti, gride, cronache si analizza il fenomeno della “giustizia dei putti”: bambini protagonisti di forme rituali di violenza e di espulsione contro elementi ritenuti pericolosi per la comunità, quali ebrei, traditori, eretici, adulteri…

Precede alle 16.30 visita guidata alla mostra documentaria

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA DELITTI E CASTIGHI. Rituali di giustizia nella Modena di Antico Regime

Attraverso documenti dell’Archivio e oggetti evocativi, la mostra ricostruisce il destino del reo dopo che la Giustizia aveva emanato la sua sentenza

Aperta fino al 27 gennaio

Orari dal lunedì al venerdì 10.00-12.30

Consigliata la prenotazione: info.archivio.storico@comune.modena.it

www.comune.modena.it/archivio-storico

ore 18.00

PALAZZO COMUNALE, Sala di Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE in occasione del Giorno della Memoria

Intervengono

Fabio Poggi, Presidente del Consiglio Comunale

Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena

Raffaele Barone, Sindaco di San Paolo Bel Sito – Napoli

FRANCESCO VECCHIONE. L’uomo di Stato che salvò gli ebrei modenesi

Intervento di Giulia Dodi, Istituto storico di Modena

ore 21.15

SALA TRUFFAUT, Via degli Adelardi, 4

Proiezione del film HIGH MAINTENANCE – THE LIFE AND WORK OF DANI KARAVAN (Israele, Polonia 2020)

A seguire incontro con il regista Barak Heymann

A cura di Associazione Circuito Cinema – Sala Truffaut, in collaborazione con Arci e Istituto storico di

Modena

Venerdì 27 gennaio

ore 9.00

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Via Università, 4

Deposizione corona alla lapide in memoria dei docenti e degli studenti perseguitati a causa delle leggi razziali

ore 10.30 – per gli alunni e le alunne delle classi terze

ore 20.30 – aperto alla cittadinanza

TEATRO CITTADELLA

QUALE MEMORIA La storia siamo noi

A cura dei ragazzi e delle ragazze delle classi terze della Scuola Media “Marconi”, che celebrano la Memoria presentando i loro percorsi interdisciplinari a partire dall’analisi di documenti storici e dalla visita a luoghi della nostra città, riflettendo anche sulle condizioni storico-culturali che hanno portato alle leggi discriminatorie e alla Shoah

A cura di Scuole Marconi – IC10 in collaborazione con Istituto storico di Modena e Archivio Storico del

Comune di Modena

ore 21.00

FORUM MONZANI

Via Aristotele, 33

OLOGRAMMA musica e parole – IX edizione …MAI INDIFFERENTI

Ci possiamo salvare solo tutti insieme e i Giusti ci indicano la strada per farlo. Senza odio, senza indifferenza, ma coltivando la conoscenza e l’empatia (Liliana Segre)

Direttore Roberta Frison

Testo e regia Carlo Stanzani

A cura di Istituto MEME con la collaborazione di CEMU – Centro Europeo di Musicoterapia e UPGB – Università Popolare “Gregory Bateson” www.istituto-meme.it

Sabato 28 gennaio

ore 20.30

TEATRO FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO MUSICA DALLA TRADIZIONE YIDDISH KLEZMER TRIO

Antonio Sacco violino

Massimiliano Limonetti clarinetti

Giorgio Dellarole fisarmonica

con Paolo Zavattaro voce recitante. A cura di Gioventù musicale, Corale Gazzotti, ACIT Modena, Tempo di Musica

Domenica 29 gennaio

ore 15.00

ritrovo davanti alla SINAGOGA, Piazza Giuseppe Mazzini, 26 CAMMINARE LA STORIA

Trekking sui luoghi della persecuzione ebraica a Modena, 1938-1948 condotto da Chiara Lusuardi e Federica Di Padova Iniziativa a cura dell’Istituto storico di Modena

ore 17.30

Piazzetta coperta Residenza San Filippo Neri, via Sant’Orsola, 52

Visita guidata alla mostra

EINE ANDERE ITALIENISCHE REISE – UN ALTRO VIAGGIO IN ITALIA

mostra realizzata dall’Istituto nazionale Parri in collaborazione con Paesaggi della memoria, finanziata tramite il Fondo italo-tedesco per il futuro e con il contributo di Fondazione Cariplo. A cura di Istituto storico di Modena, in collaborazione con Europe Direct Modena e ACIT Modena

Durata della mostra: dal 21 gennaio al 12 febbraio 2023

Aperta da lunedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Mercoledì 1° febbraio

ore 18.00

SALA MANIFATTURA RESIDENZA SAN FILIPPO NERI

Via Sant’Orsola, 52

CON QUESTO FREDDO, SENZA COPERTE. Gli Ebrei stranieri a Modena 1938-1947 Incontro con Fabio Montella sui profughi ebrei delle colonie. A cura di Istituto storico di Modena

Domenica 5 febbraio

ore 17.30

SALA MANIFATTURA RESIDENZA SAN FILIPPO NERI

Via Sant’Orsola, 52

LA STORIA DIMENTICATA DELLO SCHINDLER BRITANNICO

Fabiano Massimi presenta il suo romanzo Se esiste un perdono (Longanesi, 2023)

Dialoga con l’autore Stefano Ascari, Istituto storico di Modena

ISTITUTO STORICO DI MODENA

23 gennaio, ore 18, Biblioteca Lea Garofalo – piazza Liberazione 5, Castelfranco Emilia

Inaugurazione della mostra FRIDA E LE ALTRE. STORIE DI DONNE, STORIA DI GUERRA: FOSSOLI 1944

La mostra è realizzata dalla Fondazione Fossoli ed è curata da Elisabetta Ruffini.

Interventi di

Marzia Luppi, Fondazione Fossoli

Caterina Liotti, Centro documentazione donna di Modena

Daniela Lanzotti, Istituto storico di Modena

Rita Barbieri, Assessora alla Memoria

Al termine, visita alla mostra con la curatrice Elisabetta Ruffini

Iniziativa promossa dal Comune di Castelfranco Emilia, in collaborazione con Istituto storico di Modena, Centro documentazione donna di Modena, Fondazione Fossoli, Anpi e Fiap di Castelfranco Emilia

Durata della mostra: dal 23 gennaio al 4 febbraio

Orari di apertura: lunedì dalle 14.30 alle 19; da martedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30, domenica chiusa.

26 gennaio

ore 16.45 Galleria Europa – piazza Grande 17, Modena

Presentazione del libro FRANCESCO VECCHIONE, LA NORMALITÀ E IL CORAGGIO. L’UOMO DI STATO CHE SALVÒ GLI EBREI

MODENESI 1943-1944 a cura di Giulia Dodi e Carmine Piscitelli (Infinitimondi 2022)

Saranno presenti gli autori e l’editore Istituto storico di Modena in collaborazione con Insieme per Angela

ore 21, Castelvetro

GIUSTI, MIGRANTI, ACCOGLIENZA IERI E OGGI

Incontro per la cittadinanza, Iniziativa promossa dal Comune di Castelvetro di Modena in collaborazione con Istituto storico di Modena 27 gennaio

ore 18 Biblioteca Lea Garofalo – piazza Liberazione 5, Castelfranco Emilia

GLI EBREI TRA INTERNAMENTO, FUGA E DEPORTAZIONE

Percorsi di donne e uomini a Castelfranco Emilia

Incontro per la cittadinanza a cura di Fabio Montella, Istituto storico di Modena. Iniziativa promossa dal Comune di Castelfranco Emilia, in collaborazione con Istituto storico di Modena, Centro documentazione donna di Modena, Fondazione Fossoli, Anpi e Fiap di Castelfranco Emilia

28 gennaio

ore 11 Sala convegni – Palazzo comunale, Prignano sulla Secchia

Presentazione del libro

GUIDA DI HAMMERSTEIN di Franco Quattrocchi

Alberto Marchetti, figlio di un compagno di prigionia dell’autore, dialoga con Francesca Negri, Istituto

storico di Modena

Iniziativa promossa dal Comune di Prignano sulla Secchia, in collaborazione con Istituto storico di Modena

ore 17.30 Auditorium Loria – via Rodolfo Pio 1, Carpi. Presentazione del libro SE ESISTE UN PERDONO (Longanesi 2023) di Fabiano Massimi

dialoga con l’autore Metella Montanari, Istituto storico di Modena. Iniziativa promossa dal Comune di Carpi, in collaborazione con Istituto storico di Modena, Biblioteca Loria di Carpi e La Fenice libreria

29 gennaio

ore 17 Sala consiliare – via Bellucci 1, Vignola

Presentazione del libro SE ESISTE UN PERDONO (Longanesi 2023) di Fabiano Massimi, dialoga con l’autore Giovanni Taurasi, Istituto storico di Modena

Iniziativa promossa dal Comune di Vignola, in collaborazione con Istituto storico di Modena

ore 17 Sala Centopassi – piazza Repubblica 57, Bastiglia

Proiezione del film

#ANNE FRANK. VITE PARALLELE (2019)

Introduce Francesca Negri, Istituto storico di Modena

Iniziativa promossa dal Comune di Bastiglia, in collaborazione con Istituto storico di Modena

31 gennaio

ore 21, Biblioteca comunale – via per San Possidonio 1, Concordia sulla Secchia

IN FUGA DA HITLER. STORIA DEGLI EBREI INTERNATI A CONCORDIA

Incontro per la cittadinanza a cura di Fabio Montella, Istituto storico di Modena

Iniziativa promossa dal Comune di Concordia, in collaborazione con Istituto storico di Modena

1 febbraio

ore 18 Sala Manifattura Residenza San Filippo Neri – via Sant’Orsola 58, Modena

CON QUESTO FREDDO, SENZA COPERTE. GLI EBREI STRANIERI A MODENA 1938-1947

Incontro per la cittadinanza a cura di Fabio Montella, Istituto storico di Modena

Istituto storico di Modena in collaborazione con Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena

Savignano sul Panaro

INCONTRO CON LA TESTIMONE CLAUDIA FINZI ORVIETO

Modera Giulia Ricci, Istituto storico di Modena

Iniziativa promossa dal Comune di Savignano sul Panaro, in collaborazione con Istituto storico di Modena

3 febbraio

ore 11.15 – Palaround, San Felice sul Panaro

LE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA

Lezione magistrale rivolta alle scuole secondarie di primo grado di San Felice sul Panaro a cura di Francesca Negri, Istituto storico di Modena

Iniziativa promossa dal Comune di San Felice sul Panaro, in collaborazione con Istituto storico di Modena

5 febbraio

ore 17.30 Sala Manifattura Residenza San Filippo Neri – via Sant’Orsola 58, Modena

Presentazione del libro

SE ESISTE UN PERDONO (Longanesi 2023) di Fabiano Massimi, dialoga con l’autore Stefano Ascari, Istituto storico di Modena

Istituto storico di Modena in collaborazione con Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena

3 marzo

ore 21 Auditorium – viale Campi 41, San Felice sul Panaro

IL QUESTORE DI MODENA FRANCESCO VECCHIONE E LA RETE DI SALVATAGGIO DEGLI EBREI NEL MODENESE

Incontro per la cittadinanza a cura di Giulia Dodi, Istituto storico di Modena

Iniziativa promossa dal Comune di San Felice sul Panaro, in collaborazione con Istituto storico di Modena

COMUNE DI MONTEFIORINO

27 gennaio

Scuola primaria-secondaria

SALA GORRIERI (attività aperta alla cittadinanza)

Ore 8:30: Visione del film “La vita è bella” per le classi 5^ sc. primaria e 1^A

Ore 11:00: Visione del film “Freedom writers” per le classi 2^A e 3^A

Scuola primaria

Ore 9:00: Riflessioni e attività nelle classi sui temi legati alla Shoah (dignità umana, uguaglianza, pace, amicizia, …).

Ore 14:00: Visione del film “Koda fratello orso”

