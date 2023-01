Giorno della Memoria e Villa Emma: a Nonantola delegazione della città israeliana di Rosh HaAyin

NONANTOLA – “Nonantola e Rosh HaAyin”: in occasione delle iniziative legate al Giorno della Memoria, la comunità nonantolana ha incontrato una delegazione della città di Rosh HaAyin. L’appuntamento è stato organizzato dalla Fondazione Villa Emma assieme al Comune di Nonantola.

“E’ un grande onore essere a Nonantola davanti a voi – ha detto il sindaco di Rosh HaAyin, Shalom Ben Moshe – con un profondo senso di apprezzamento e gratitudine, per il vostro atto di eroismo durante la seconda guerra mondiale. Un intero paese, guidato da Padre don Arrigo Beccari e dal medico dott. Giuseppe Moreali, si è mobilitato per salvare decine di bambini ebrei impotenti, dalle mani dei nazisti. Nell’ebraismo si dice che chi salva un’anima è come se salvasse un mondo intero. E sono davvero felice di scoprire che tutti i bambini salvati hanno messo su famiglia e molti di loro mantengono i contatti con la comunità nonantolana.

Per questo eroismo – ha proseguito il sindaco di Rosh HaAyin – i cittadini di Nonantola meritavano un giusto riconoscimento, così ho preso la decisione di costruire un parco intitolato alla comunità. Nel luogo è stato eretto un imponente monumento dall’artista Raphael Hatuka e una lapide che ricorda alle generazioni la storia del salvataggio dei bambini di Villa Emma. Inoltre ho incaricato i dirigenti scolastici della nostra città, dove studiano oltre 19.000 alunni, di parlare ai giovani dell’atto eroico dei cittadini di Nonantola, dove emergono gesti di umanità, di pietà e di tolleranza tra esseri umani indipendentemente dall’origine dalla ragazza e dalla religione”.

“Anche se ci stiamo abituando ad accogliere ospiti a Villa Emma – spiega l’Amministrazione comunale di Nonantola – non ci stiamo abituando al rispetto e all’ammirazione che le persone di tutto il mondo tributano al coraggio e alla solidarietà dei nostri avi. Dietro don Arrigo Beccari e dottor Giuseppe Moreali, Giusti tra le Nazioni, c’era un’intera comunità, persone che si sono prese grossi rischi per fare una cosa che, per loro, era assolutamente normale: aiutare le persone bisognose.

Ci sono voluti decenni, e l’opera di uno storico tedesco, il professor Klaus Voigt – di cui abbiamo celebrato l’opera pochi mesi fa, a un anno dalla sua scomparsa – per svelare la straordinarietà dei fatti di Villa Emma. Dal 2004, la Fondazione Villa Emma dedica il proprio lavoro alla diffusione della conoscenza di quella storia di salvezza e alla promozione dei valori di solidarietà e uguaglianza che ne sono alla base. Tuttavia, non possiamo fare a meno di commuoverci, ogni volta che assistiamo a quel tipo di ammirazione che viene dall’esterno.

Siamo grati al Sindaco di Rosh HaAyin – conclude l’Amministrazione Comunale – perché con la sua visita onora la nostra storia e ci rende orgogliosi. Siamo onorati dal coraggio di don Arrigo, del dottor Moreali e di tutte le persone che hanno contribuito alla salvezza di 73 ragazzi e ragazze ebrei. È ora nostra responsabilità diffondere la conoscenza di quei fatti e incoraggiare gli stessi valori di solidarietà, soprattutto dopo che la pandemia e la guerra in Ucraina sembrano aver innalzato muri invalicabili tra Popoli e Nazioni. Infine, non vediamo l’ora di visitare la città e di partecipare alla grande cerimonia programmato a Rosh HaAyin”.