In possesso di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi, 32enne arrestato per spaccio

MODENA – Nella tarda serata di ieri, martedì 10 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze e parchi cittadini, hanno effettuato nuovi controlli all’interno del Parco dei Giardini Ducali di Modena, anche con l’ausilio dell’Unità Cinofila della Polizia Locale.

Nel corso del servizio, hanno fermato e identificato un 32enne, trovato in possesso di 58 grammi di hashish, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 600 euro in contanti. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina (11 gennaio) è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo. I controlli dei militari dell’Arma nelle aree pubbliche della città proseguiranno anche nei giorni successivi.

