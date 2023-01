Malore in auto, donna di 77 anni muore nel parcheggio dell’Esselunga di Soliera

SOLIERA – Si trovava all’interno della propria auto nel parcheggio dell’Esselunga di Appalto di Soliera quando ha accusato un malore poi rivelatosi fatale. Così è morta nel pomeriggio di ieri, martedì 24 gennaio, una donna di 77 anni. Sul posto, allertati dai clienti del centro commerciale che hanno assistito alla scena, sono giunti con un’ambulanza e un’automedica, i sanitari del 118 che hanno messo in atto ogni tentativo di rianimare la donna, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

