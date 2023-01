Mirandola, all’udienza per il femminicidio di Rossella Placati ci saranno anche le amiche dell’Udi

MIRANDOLA – All’udienza per il femminicidio di Rossella Placati ci saranno anche le amiche dell’Udi. Saranno in silenzio, tra il pubblico, “Affinché chi difende abbia la consapevolezza che noi donne ci sosteniamo a vicenda e vogliamo la verità”, come hanno spiegato al Resto del Carlino.

Domani in Tribunale a Ferrara è in programma una nuova udienza del processo per la morte di Rossella Placati, che lavorava alla Haemotronic di Mirandola, ed è stata uccisa nella propria abitazione: fin dall’inizio, l’ex compagno, Doriano Saveri, è stato il primo sospettato e nel corso del processo il pubblico ministero ha chiesto per lui l’ergastolo. Lui si dichiara innocente.

Angela Cipriani era tra le migliori amiche di Rossella. Racconta che l’idea di presenziare all’udienza è arrivata nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 22 novembre, scorso “In maniera spontanea, fuori dai microfoni e dal palco, dopo l’incontro alla Sala 2000 di Bondeno, in occasione della giornata internazionale contro la violenza verso le donne, organizzata dall’Udi, insieme al Centro Donna Giustizia e in collaborazione con i comuni del Distretto Ovest. E’ stato – ha raccontato l’amica di Rossella alla stampa locale– il primo di quattro incontri su pensieri e pratiche per uscire dalla violenza ed è stato dedicato a Rossella. Momenti importanti. Dobbiamo dare gli strumenti alle donne in pericolo per fuggire dalla violenza. Perché non succeda a nessun’altra. Dobbiamo farlo per Rossella. Ci siamo date questo appuntamento in tribunale“.

