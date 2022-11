Omicidio Rossella Placati, chiesto l’ergastolo per l’ex compagno

BONDENO, MIRANDOLA – La Procura ha chiesto l’ergastolo per Doriano Saveri, ex compagno di Rossella Placati, accusato per l’omicidio della donna, avvenuto il 21 febbraio 2021 a Bondeno. Rossella Placati, che lavorava alla Haemotronic di Mirandola, è stata uccisa nella propria abitazione: fin dall’inizio, l’ex compagno è stato il primo sospettato e, nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 novembre, davanti alla Corte d’Assise di Ferrara, per lui è arrivata la richiesta dell’ergastolo da parte dei pm che – si legge sulla stampa locale – hanno chiesto non vengano riconosciute all’uomo eventuali attenuanti. Da parte sua, Saveri continua a professare la propria innocenza. La prossima udienza è in programma il 10 gennaio, in vista della sentenza di primo grado che dovrebbe arrivare a poca distanza.

