Mirandola, completati i lavori di riasfaltatura di diverse strade cittadine

MIRANDOLA – Sono stati conclusi nelle settimane antecedenti le festività i lavori di manutenzione stradale straordinaria che erano stati appaltati nello scorso mese di agosto 2022 a Mirandola.

A renderlo noto, è l’Amministrazione comunale di Mirandola che spiega: “Nello specifico si è intervenuti provvedendo a riasfaltare tratti stradali con priorità riservata a quelli con maggior transito e che presentavano criticità non più superabili, completando i lavori con l’apposizione della segnaletica orizzontale. Si è agito su: via di Mezzo, via Sabbioni, via Maestri del Lavoro, viale Libertà, via Spagnola. A questi cantieri vanno aggiunti quelli riguardanti le vie del centro storico, come l’intera via Castelfidardo e via Fulvia. L’importo complessivo dei lavori è stato quantificato in 306.000€.

“Sono soddisfatta per aver concluso i lavori e dato accelerazione alle manutenzioni – afferma l’assessora Antonella Canossa – Questo intervento segue quelli eseguiti in centro storico, che avevano interessato via Matteotti e via Battisti con la nuova pavimentazione in porfido di quest’ultima. Inoltre negli ultimi giorni dell’anno abbiamo approvato il progetto definitivo-esecutivo per altre manutenzioni straordinarie per un quadro economico complessivo di 600.000 euro che andremo ad appaltare già in primavera: in questo abbiamo inserito alcuni assi principali come alcuni tratti della SS12 di competenza comunale.”