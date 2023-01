Modena, proseguono i controlli in zona stazione: un arresto

MODENA – Proseguono i controlli dei Carabinieri pianificati dal Comando Provinciale di Modena in alcune zone della città più esposte a fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Dai primi giorni del mese, i Carabinieri della Compagnia di Modena, in coordinamento con la locale Prefettura, hanno intensificato i controlli nella zona di viale Crispi, via Nicolò Abate e strade limitrofe, fino al cavalcavia Mazzoni.

In tale ambito, il 6 gennaio scorso, due persone sono state denunciate per resistenza a Pubblico Ufficiale e, una delle due, anche per violazione del divieto di accesso in aree cittadine (DASPO urbano).

Il 7 gennaio scorso, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, un 33enne, trovato in possesso di un telefono cellulare risultato rubato a Bologna lo scorso mese di agosto.

L’8 gennaio, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto un 23enne, trovato in possesso di 52 dosi di cocaina, hashish e 1400 Euro in contanti. Nella circostanta, un’altra persona è stata denunciata per inottemperanza del divieto di accesso ad aree cittadine.

Nel pomeriggio del 20 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto una persona, in aggravamento della misura cautelare già in atto del divieto di dimora nella provincia di Modena, provvedimento intervenuto a seguito di un precedente suo arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli nella zona di via Crispi e nelle altre aree pubbliche prossime alla Stazione Ferroviaria, verranno ripetuti anche nei prossimi giorni.

