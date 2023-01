Nuovo titolare per la farmacia di Camposanto

CAMPOSANTO – Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Camposanto ha dato il benvenuto al dott. Marco Bavutti, nuovo titolare della farmacia di Camposanto. Durante l’incontro l’Amministrazione ha ascoltato le diverse proposte relative all’attivazione di nuovi servizi ed il mantenimento di quelli consolidati, mettendo al centro le esigenze sanitarie e commerciali delle persone:

“Abbiamo trovato nelle parole del Dott. Bavutti entusiasmo, passione ed innovazione – commenta l’Amministrazione comunale di Camposanto – Siamo grati della sua manifestata disponibilità alla collaborazione per creare rete con l’Amministrazione e associazioni del territorio a supporto dei cittadini. Infine, ringraziamo di cuore il Dott. Alberto Rosta che per diversi anni è stato un compagno di viaggio, consulente fidato di molti, un punto di riferimento per la nostra comunità e che negli ultimi due anni ha avuto veramente un ruolo chiave nell’affrontare l’emergenza dettata dalla pandemia”.