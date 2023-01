Palma Costi (Pd): “Etichette per il vino: la decisione dell’Irlanda rappresenta un rischioso precedente”

‘Il silenzio assenso della Commissione europea alla norma con cui l’Irlanda introduce etichetta allarmistiche per gli alcolici, disincentivando, di fatto, il consumo di vino, nonostante i pareri negativi di Italia, Francia e Spagna e altri 6 stati Ue, rappresenta un precedente rischioso e mette a rischio le nostre produzioni del settore vitivinicolo. La Regione faccia sentire la sua voce.’ E’ questo l’appello contenuto in un risoluzione della Consigliera regionale Palma Costi, in cui si chiede alla Giunta Regionale di ‘attivarsi in primo luogo con il Governo e con la Commissione Europea, per far valere ragioni oggettive sull’inopportunità di questa decisione. La regolamentazione infatti che vuole introdurre l’Irlanda – sostiene la Consigliera regionale – non differenzia l’uso dall’abuso di alcol, tra consumo nocivo e moderato di bevande alcoliche e avrà delle conseguenze negative per l’export italiano e delle aziende vinicole emiliano-romagnole. ‘

‘Questa disposizione voluta dall’Irlanda – si legge nel dispositivo – criminalizza prodotti della civiltà mediterranea, senza apportare misurabili ed effettivi benefici nella lotta contro il consumo irresponsabile.

‘Ricordo – sottolinea la Consigliera Costi – che il Parlamento Europeo nel 2022 si è espresso, con un voto a larghissima maggioranza, contro queste indicazioni nelle etichette, nell’approvazione della relazione sul Piano di azione anti-cancro, dal testo originario è stato cancellato il riferimento ad avvertenze sanitarie in etichetta e introdotto l’invito a migliorare l’etichettatura delle bevande alcoliche con l’inclusione di informazioni su un consumo moderato e responsabile di alcol. Siamo per promuovere un consumo consapevole e moderato degli alcolici, ma respingiamo l’idea di assoluta pericolosità di un prodotto come il nostro vino che è un patrimonio del nostro territorio. L’Emilia-Romagna – conclude la Consigliera – vanta una produzione vinicola tra le più antiche e rinomate d’Italia con una lunga tradizione nella produzione di vini di qualità e questa semplificazione costituisce una minaccia ai nostri prodotti territoriali e ai Made in Italy.’

