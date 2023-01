Provincia di Modena, termina il mandato: il presidente Tomei saluta i dipendenti

«Voglio ringraziare ciascuna e ciascuno di voi per quanto avete fatto in questi anni a servizio della Provincia. Uso non a caso la parola “servizio” perché se oggi questo Ente sta riconquistando centralità nella comunità è soprattutto per merito vostro, che ogni giorno mettete passione e dedizione per i cittadini, di tutto il territorio modenese».

Con queste parole il presidente uscente della Provincia di Modena, Gian Domenico Tomei, ha salutato i dipendenti della Provincia lunedì 23 gennaio,

nella settimana in cui termina il proprio mandato amministrativo, dopo quattro anni. Il presidente Tomei si è recato nella sede di Viale Barozzi a Modena e successivamente in quella di Viale Martiri della Libertà, dove ha salutato personalmente le lavoratrici e i lavoratori dell’ente.

«Vi siete messi in gioco in questi anni difficili – ha detto Tomei – dalla quasi imminente “fine” delle Province, all’emergenza pandemica, alle mille difficoltà di un Ente ormai ritenuto inutile, ma che invece oggi, rappresenta un riferimento per tutti i modenesi, grazie a voi».

Il presidente Tomei lascia la carica che ricopriva dal novembre 2018 e il prossimo 28 gennaio si svolgeranno le elezioni per quando voteranno 710 elettori, tra sindaci e consiglieri comunali, per nominare il prossimo presidente, mentre i 12 componenti del Consiglio provinciale, eletti a dicembre 2021, resteranno in carica fino a dicembre 2023.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017